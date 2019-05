Champions League: Alessandro del Piero pronostica definición por penales entre Liverpool y Tottenham

La final de la Champions League entre Liverpool FC vs Tottenham Hotspur está a un día de celebrarse en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid y el duelo promete ser de pronóstico reservado, uno de ellos es el ex Juventus, Alessandro del Piero, aseguró que ‘Reds’ y ‘Spurs’ definirán al campeón en la tanda de los penales.

El ex jugador de la Juventus, campeón del máximo certamen europeo en la temporada 1995-1996 con el cuadro turinés, no se animó a elegir un favorito en la antesala del esperado duelo, pero consideró que la Champions League se definirá por penales en Madrid entre Liverpool vs Tottenham.

Según el análisis del recordado ‘Pinturicchio’, Liverpool y Tottenham anotarán ocho goles en el tiempo reglamentario de la final que albergará el estadio Wanda Metropolitano.

Liverpool y Tottenham buscarán el título de la Champions League este sábado, desde las 2:00 pm (hora peruana), en el flamante escenario de la capital española. Alessandro Del Piero es uno de los personajes invitados a la determinante cita de la UEFA.