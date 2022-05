La FIFA anunció que abrirá un expediente disciplinario sobre el caso de Byron Castillo, quien fue denunciado por la Federación de Fútbol de Chile por el posible uso de documentación falsa para jugar por Ecuador. Un día antes del anuncio del máximo ente rector del balompié en el mundo, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), dio la posición oficial de la entidad que dirige respecto a la polémica por la ciudadanía del deportista.

“La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces si usted la consulta a FIFA si puede o no puede jugar, FIFA le va a decir, si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no. ¿Quién lo determina? Lo determina las autoridades locales. Estaríamos hablando de un caso totalmente distinto si se sería un documento oficial el que haya sido forjado para esto”, comenzó diciendo el dirigente de la FEF.

“Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso. De hecho hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba a Castillo previo al habeas data y previo a la resolución de su caso por la vía judicial. Son las autoridades locales, y la autoridad competente en este caso, quien determinó en un momento en junio o julio del año pasado que el jugador debía ser inscrito como ecuatoriano al haber agotado todo el proceso de análisis de irregularidades que pudieran haber con su documentación”, añadió.

“Nosotros nos sentimos tranquilos porque hemos obrado en nombre de la federación, respetando absolutamente todo. De hecho, nosotros nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia que podía haber con la documentación antes de convocarlo. De todas maneras, el hecho de que haya una denuncia implica que seguramente vaya a haber un expediente, que seguramente vamos a tener que presentar la argumentación, pero como Federación Ecuatoriana de Fútbol nos sentimos absolutamente tranquilos de lo actuado y de lo que hemos podido analizar con nuestros abogados del caso y la demanda que hace la federación chilena. Parece no haber ninguna otra documentación de la que conocemos hace varios años aquí en el país, y ya fue analizada por el registro civil, por la autoridad competente, y que terminó en un habeas data favorable al jugador, que por supuesto terminó también con la inscripción definitiva como jugador ecuatoriano”, sentenció Francisco Egas.

FIFA abrirá investigación

Este miércoles 11 de mayo, la FIFA informó que abrió un proceso investigatorio a Byron Castillo por posible documentación falsa e invitó a las federaciones de Ecuador y Perú a que puedan presentar sus posiciones.