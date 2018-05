¿Casillas siente envidia de la despedida de Andrés Iniesta?

Qué duda cabe que Iker Casillas ha sido uno de los mejores porteros de los últimos tiempos. Sin embargo, para muchos su despedida del club donde brilló a nivel mundial, el Real Madrid, fue bastante austera y solitaria, por lo que muchos usuarios en las redes sociales no se han detenido a preguntarle al actual golero del Porto si siente algún tipo de envidia por las despedidas que tuvieron Andrés Iniesta o Gianluigi Buffon.

Casillas siempre ha sido muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter donde interactúa con sus millones de seguidores y esta vez decidió responder diversas preguntas entre las que destacan “¿Sientes envidia por las despedidas de Iniesta o Buffon en sus respectivos clubes?”

A esto, Iker Casillas respondió de la siguiente manera: “Bueno, yo tuve una despedida en su día de mi anterior club. La vida me ha llevado a jugar en otro equipo y no sé si será igual a la que tuve en Madrid o será diferente… me alegro mucho por Andrés Iniesta, Gianluigi Buffon & Fernando torres. Se lo merecían”.

Iker Casillas respondió a diversas preguntas hechas por sus seguidores en Twitter | Foto: Iker Casillas/twitter

Otras preguntas fueron si se mantendría una temporada más jugando en Portugal a lo que contestó: “Si te digo la verdad no lo sé. Vamos a disfrutar un año más y cuando termine la temporada que viene ya veremos. El cuerpo y la cabeza tienen que estar de la mano para seguir afrontando retos. Eso sí, en Portugal me han tratado muy bien desde que llegue”.

Sobre si verá la final de la Champions League respondió con un rotundo “por supuesto”, pero se mostró disconforme con el favoritismo del cuadro “merengue”: “Todo el favoritismo va hacia el Real Madrid y eso no me gusta… esta semana, sin ir más lejos, he visto cómo en diferentes finales coperas de cada país ha habido sorpresas”.

Finalmente, cuando le preguntaron por sus emociones cuando Anfield lo ovacionó en el partido ante Liverpool por Champions League, Casillas dijo: “Tengo que confesar que ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido. Ese campo, la gente, su educación y admiración en esas palmas… muy agradecido. Esos momentos se agradecen”.