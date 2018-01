Carlos Tevez confirma que “no es imposible” jugar el Mundial Rusia 2018

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tevez, aseguró que “no es imposible” que pueda ser convocado para jugar el Mundial Rusia 2018, y destacó que ese es uno de sus “objetivos”.

En diálogo con la emisora local La Red dijo que se prepara para ser su “mejor versión”, pero aclaró que no va a dejar fácil al seleccionador argentino, Jorge Sampaoli, que cierre el grupo sin él.

“Estoy trabajando para llegar a mi mejor nivel. Sería muy lindo poder jugar bien, poder romperla estos cuatro meses y que el técnico tenga dudas, pero eso queda en uno, uno tiene que romperla, que jugar bien”, explicó.

Carlos Tevez, que regresó a Boca Juniors tras jugar un año en el Shanghái Shenhua chino, alabó a Sampaoli y resaltó que “hay que dejarlo trabajar tranquilo”. “La decisión que tome después para los que vayan al Mundial va a ser lo mejor para la selección”, añadió.

Carlos Tevez comentó también que arrancó el partido de la Superliga Argentina del pasado sábado contra Colón de Santa Fe “tranquilo” y, aunque dejó el césped sin anotar ningún tanto, expresó que sí esperaba el caluroso recibimiento que le ofreció el público de La Bombonera en lo que describió como “una de las noches más emocionantes” que ha vivido en el club.

“Fue un desahogo que la gente de Boca me reciba de esa forma y es como decir ‘de verdad que estoy en mi casa y de verdad que me siento bien’, me hace sentir vivo”, dijo.

‘El Apache’ insistió en que está trabajando “para ponerse más fuerte”, y transmitió que le falta masa muscular en las piernas para que no sea “tan fácil” derribarlo en los partidos. “Creo que puedo dar muchísimo más”, puntualizó.