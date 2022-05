Real Madrid se proclamó campeón de LaLiga Santander con anticipación y buscará hacerse con el título de la Champions League, cuando enfrente a Liverpool en la gran final (28 de mayo). Pese a que la campaña 2021-22 sigue en curso, ya se hablan de posibles refuerzos para los ‘Merengues’, como Antonio Rüdiger y Kylian Mbappé, pero el entrenador Carlo Ancelotti aclaró que todavía no es la ocasión para analizar el porvenir del equipo.

“Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Es un tema que no quiero comentar ahora. Tenemos posibilidad de acabar la temporada con una final muy importante. No es el momento de hablar del futuro del club”, aseguró el DT en rueda de prensa.

Ancelotti no valoró el acuerdo alcanzado con el defensa alemán Antonio Rudiger ni la visita de Kylian Mbappé a Madrid de esta semana. “Entiendo que no tienen muchos argumentos, pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto. No quiero hablar de ello, prefiero comentar del partido de mañana”, dijo.

El técnico italiano tampoco profundizó sobre el anuncio del acuerdo del Manchester City con Erling Haaland. “No me gusta hablar de esto, es un gran jugador, el City es un gran club, pero me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions League”, sentenció el estratega.

Se viene el Levante

El regreso de Thibaut Courtois al grupo, el día de su trigésimo cumpleaños, fue la principal novedad del último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Levante, el segundo día que Eden Hazard trabaja al mismo ritmo que sus compañeros y que confirmó que Dani Carvajal y Marco Asensio serán baja junto a David Alaba, Marcelo, Dani Ceballos, Isco Alarcón y Gareth Bale.

Supera la gastroenteritis que le impidió ejercitarse el martes Courtois, recuperado para volver a jugar en Liga tras el descanso recibido en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano, si Carlo Ancelotti lo estima oportuno.

El portero belga se ejercitó con normalidad en un 11 de mayo en el que cumple 30 años y su técnico decidirá si mantiene el descanso dando continuidad a Andriy Lunin en LaLiga Santander, o Courtois vuelve a jugar para no perder sensaciones de cara a la final de la UEFA Champions League del 28 de mayo.