El nombre de Byron Castillo volvió a sonar esta semana. El diario Daily Mail difundió un audio en el que el futbolista menciona que nació en Colombia y añade que se movió en Ecuador con documentos falsos. A partir de ello, en Chile, cuya Federación denunció el caso en FIFA, están a la espera de una resolución que podría situarles en el Mundial Qatar 2022.

Desde que el escándalo explotó, diversos personajes (directivos, abogados, deportistas, etc.) emitieron una opinión al respecto. Pero el único que no se pronunció es el defensor. Frente al cargamontón que inició hace semanas, el deportista decidió dar su testimonio sobre cómo ha vivido todo este proceso.

“Pasé un momento de mi carrera duro porque el problema viene de años, no es de ahora. De pronto, en lo internacional pensarán que es desde ahora, pero eso estaba muy solucionado en Ecuador. Se hizo por la parte de aquel país (Chile), la prensa replicó y se hizo noticia”, expresó en una charla con Telemundo.

“Todo el mundo me atacaba, me escribía, me decían y bueno yo decía, ‘wow qué pasa’. Llegó un momento en el que quise ya no seguir porque sentía tanta presión. Llegaba a los estadios y me gritaban miles de cosas”, agregó Byron Castillo con relación a lo que experimentó en Ecuador, cuando jugó por Barcelona de Guayaquil, y en México con León.

Enseguida, el defensor admitió que medio de aquel contexto adverso, el mejor refugio que halló fueron sus seres queridos. De hecho, ellos le animaron a continuar y le aconsejaron a que hicieron oídos sordos. No obstante, el hombre de la ‘Fiera’ sostuvo que la presión llegó a ser inmanejable que hasta pensó en renunciar.

“Hubo en ese momento mucha gente que me apoyó como mi familia. Que siguiera que no hiciera caso a lo que decía la gente. La mayoría era en redes y en los estadios que me decían cosas. Por eso hubo momento que exploté y dije no puedo”, confesó.