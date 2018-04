Buffon: “No digo que no fuera penal, digo que era dudoso”

Sigue la polémica por el penal cobrado al Real Madrid en el minuto 93 en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Esta, fue Gianluigi Buffon el que salió a hablar con los ánimos más calmados y con una mayor reflexión que la calentura que condujo a su expulsión tras el reclamo airado al árbitro.

En el programa “Las Hienas”, Buffon declaró: “No tengo que arreglarlo porque soy un ser humano que pone pasión, sentimientos, ira, encuentro formas de hablar, correctas o incorrectas, a veces excesivas, pero esto es Gigi Buffon”.

Sin embargo, el legendario meta de la Juventus se ratificó en su posición que la jugada no ameritaba el cobro de penal: “No es una situación en la que puedas decir ‘es penalti seguro’. No digo que no fuera penalti, digo que era dudoso, y en algo dudoso en un partido similar, a 20 segundos del final del juego, un árbitro experimentado que ya ha cruzado ciertos campos, según yo, haría otro tipo de evaluación”.

Asimismo, Gianluigi Buffon aseguró que un árbitro con mayor experiencia no habría cobrado un penal en esa jugada: “Es un niño que tendrá una gran carrera, que tuvo mala suerte … Creo que un árbitro joven fue enviado a arbitrar un partido importante … Joven pero ya bien establecido, ya fuerte, que ya había demostrado su valor. Luego la belleza del fútbol, desafortunadamente hace que un chico se encuentre en una situación demasiado compleja, demasiado enredada y demasiado grande”.