Brasil vs. Panamá EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por partido amistoso de fecha FIFA vía Globo desde el estadio Do Dragao

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Do Dragao en Portugal, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre la Selección de Brasil vs la Selección de Panamá por partido amistoso de fecha FIFA, el cual se llevará a cabo este sábado 23 de marzo a las 12.00 pm (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de SporTV y Globo, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Este partido será transmitido por la señal de SporTV y Globo para suelo brasileño. En España y Alemania vía DAZN. En Francia y Estados Unidos por beIN Sports. Streaming internacional HD vía Bet365.

El choque amistoso que protagonizarán este sábado en Oporto los combinados de Brasil y Panamá servirá para reafirmar a jóvenes valores por los que apuesta Tite, como Alex Telles, David Neres o Éder Militão, y para que Dely Valdés inculque a los panameños el orden táctico que persigue. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Podría salir de inicio el arquero del Manchester City, Ederson, para recordar, así, los clásicos que disputó bajo la portería del Benfica cuando se enfrentaba al Porto en la Liga lusa, de donde partió para la Premier.

En defensa, Tite podría sacar de inicio a Éder Militao en el centro de la defensa, junto con el central del Inter de Milan, Miranda.

Éder Militao, anunciado recientemente como fichaje del Real Madrid para la próxima temporada, será uno de los focos del encuentro, ya que jugará en el estadio del Porto, equipo en el que milita, tras llegar esta temporada procedente del Sao Paulo.

Brasil vs. Panamá – posibles alineaciones

Brasil: Ederson; Fagner, Militão, Miranda y Alex Telles; Casemiro; Arthur, Paquetá, Coutinho y Richarlison; Firmino.

Panamá: Luis Mejía; Machado, Escobar, Murillo, David; Aníbal Godoy, Armando Cooper, José Luis Rodríguez, Quintero; Abdiel, Gabriel Torres.

Árbitro: João Pinheiro, auxiliado por Bruno Rodrigues y Álvaro Mesquita (POR).

Campo: Estadio do Dragão, Oporto (Portugal)

Brasil vs. Panamá – La Previa

Uno de los debates de la semana se ha centrado en si Tite colocará al brasileño de 21 años en el lateral derecho o si, por el contrario, lo usará de central, como, a priori, lo quiere el club merengue.

Otro que podría jugar de titular en su propia casa será el lateral izquierdo Alex Telles, que debutaría, así, con la “canarinha”.

El lateral derecho lo asumirá, en principio, el jugador del Corinthias, Fagner, en detrimento de Danilo, que apenas juega en el Manchester City.

El enlace con el centro del campo será cosa de Casemiro, que podría estar acompañado por el barcelonista Arthur y Lucas Paquetá, que llegó al Milan en enero y se ha hecho de forma provisional con el dorsal número 10 del lesionado Neymar.

Coutinho, del Barcelona, y Richarlisson (extremo izquierdo del Everton que lleva el 12) se podrían ocupar de inicio de los extremos, mientras que arriba la referencia podría ser Firmino, el delantero centro del Liverpool.

Los aficionados lusos que acudan al estadio también estarán muy pendientes de Fabinho, futbolista que está cuajando una excelente temporada en el Liverpool y que ya sabe lo que es jugar en la península ibérica, pues militó en el Rio Ave portugués (hasta 2015) y en el Castilla (2011 y 2012), filial del Real Madrid.

Por parte de Panamá, el objetivo será “aprender de los errores”, como ha dicho a lo largo de la semana el técnico Dely Valdés, que se hizo cargo del combinado panameño el pasado mes de febrero y que busca, “contrarreloj”, preparar la Copa de Oro que disputarán en verano.

Panamá tiene una selección en la que combina experiencia con juventud.

A destacar algunos jóvenes valores como José Luis Rodrigues (extremo derecho del Alavés B) o la experiencia del capitán Machado, referente en el eje de la defensa.

A priori, Valdés suele apostar por un 4-4-2, aunque, de inicio, podría introducir alguna variante más defensiva.

Brasil vs. Panamá – horarios en el mundo

11:00 horas en México

12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas en Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:00 horas en Catar y Arabia Saudita

01:00 horas del domingo en China

02:00 horas del domingo en Japón y Corea del Sur