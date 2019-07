Brasil vs. Argentina y Perú vs. Chile EN VIVO: dos clásicos para definir a los finalistas de la Copa América 2019

Se paraliza el continente. Los clásicos Brasil vs. Argentina y Perú vs. Chile EN VIVO amenizarán esta semana las semifinales de la Copa América 2019. Los amantes del balompié sudamericano no se pueden perder ninguno de estos dos partidazos que prometen ser intensos de principio a fin, sobre todo porque los cuatro equipos buscan ganar para obtener el derecho de disputar la gran final del torneo que se jugará el domingo 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En el territorio peruano, los partidos Brasil vs. Argentina y Perú vs. Chile serán transmitidos EN VIVO y EN DIRECTO por los canales América TV y DirecTV Sports. Las incidencias ONLINE de ambos cotejos las puedes seguir en esta misma nota de Peru.com, donde también encontrarás galerías de fotos, videos de goles y notas de color de los dos compromisos.

Brasil vs. Argentina en vivo

El partido Brasil vs. Argentina, considerado el clásico de Sudamérica, se jugará este martes 2 de julio, a las 7:30 pm (hora peruana), en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. La escuadra albiceleste, que espera tener a Lionel Messi inspirado para llegar a la final del torneo, pasó a semifinales tras derrotar por 2-0 a Venezuela en el juego de cuartos de final.

El equipo que dirige Lionel Scaloni ha ido de menos a más en el torneo y en semifinales espera confirmar su alza futbolística consiguiendo un resultado positivo histórico ante su rival más tradicional.

Por su parte, la selección de Brasil, para muchos la favorita para quedarse con la Copa América 2019, pasó a semifinales tras vencer por penales a Paraguay luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario.

El equipo de Tité llegó a semifinales tras acabar la fase de grupos como líder absoluto con 7 puntos con 8 goles a favor y ninguno en contra, producto de dos triunfos – ante Bolivia y Perú – y un empate ante Venezuela sin goles.

La última vez que ambos combinados se enfrentaron en una Copa América fue en la final de la edición Venezuela 2007, en la que Brasil se coronó campeón tras golear 3-0 a la Argentina que ya contaba con Lionel Messi como figura principal.

Perú vs. Chile en vivo

Tal como sucedió en la edición de 2015, las selecciones de Perú y Chile se verán las caras en las semifinales del torneo en un partido en el que se juega más que solo el pase a la final de la Copa América 2019.

Y es que en esta nueva versión del denominado ‘Clásico del Pacífico’, además del boleto a la final, se pone en juego el honor, la defensa de los colores y una que otra revancha por los últimos resultados entre ambos elencos.

En la semifinal de 2015, torneo que Chile conquistó jugando en casa, la Roja ganó por 2-1. En las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, al que Perú clasificó y Chile no, los sureños vencieron tanto en Lima como en Santiago por 2-4 y 2-1, respectivamente.

El último encuentro que jugaron ambas selecciones fue en octubre de 2018, en el marco de un amistoso FIFA en Estados Unidos. En esa ocasión, la Bicolor goleó 3-0 con dos goles de Pedro Aquino y un autogol del chileno Enzo Roco.

Perú accedió a las semifinales de la Copa América 2019 tras vencer el sábado a Uruguay en una tanda de penales, mientras que Chile hizo lo propio un día antes y por la misma vía ante el combinado de Colombia. Ambos partidos terminaron 0-0 en el tiempo reglamentario y no estuvieron exentos de polémica por los goles anulados por el VAR a uruguayos y chilenos.

El Perú vs. Chile se jugará este miércoles 3 de julio, a las 7:30 pm (hora peruana), en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán.

Canales de transmisión

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports

Brasil: DirecTV Sports, SporTV, Globo TV

Chile: DirecTV Sports, TV Chile, Mega

Perú: América TV, DirecTV Sports.

Horarios de los partidos

Argentina: 9:30 pm

Brasil: 9:30 pm

Chile: 8:30 pm

Perú: 7:30 pm

transmisión online

