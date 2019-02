Vinicius Junior es convocado por Brasil para jugar amistosos ante Panamá y República Checa

Dio el gran salto. Vinicius Junior se convirtió en la sorpresa más importante de la Selección de Brasil que anunció su lista de convocados para los amistosos de preparación contra Panamá y República Checa a jugarse el 23 y 26 de marzo, respectivamente.

Esta es la gran oportunidad que Vinicius Junior (atacante del Real Madrid) estaba buscando luego de la gran temporada que viene cumpliendo en el club blanco. Vinicius Junior fue el gran ausente en la Selección de Brasil que quedó quinto en el Sudamericano Sub 20 y no logró clasificar al mundial de la categoría.

Vinicius Junior está dando un gran salto de calidad en su carrera porque a sus 18 años solo ha vestido la camiseta de su país con la sub 17. No pudo hacerlo en la sub 20 y ahora fue convocado por Tite para la selección mayor de Brasil. Una convocatoria que se la ganó a pulso por su buena primera temporada en España.

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



– 23/03

– 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 28 de febrero de 2019

Otra de las principales novedades es el regreso de Dani Alves, quien se perdió el Mundial Rusia 2018 por una lesión a la rodilla y recién pudo jugar en los últimos meses del año pasado. este año goza de regularidad y protagonismo en PSG que le valió, a sus 35 años, volver a la Selección de Brasil.

Recordemos que Neymar no es parte de esta convocatoria por la lesión que sufrió hace un mes y quien sí está a pesar de los pocos minutos en su club es Phillipe Coutinho.