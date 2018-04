Bournemouth vs Manchester United EN VIVO ONLINE por la Premier League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Dean Court no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Bournemouth vs Manchester United por la fecha 35 de la Premier League, la cual tendrá lugar este miércoles 18 de abril a la 1.45 pm (hora peruana), encuentro que será transmitido por la señal de ESPN.

Bournemouth vs Manchester United | Posibles Alineaciones

Bournemouth: begovic, Francis Simon, Steve Cook, Aké, Daniels, Ryan Fraser, Lewis Cook, Gosling, Ibe, King, Callum Wilson.

Manchester United: De Gea, Ashley Young, Eric Bailly, Smalling, Valencia, Alexis Sánchez, Paul Pogba, Jesse Lingard, Matic, Marcus Rashford, Remelu Lukaku.

Bournemouth vs Manchester United | La Previa

A pesar de que la Premier League ya la tiene asegurada el Manchester City, el Manchester United tiene el objetivo claro de retener el segundo lugar hasta el final de la liga inglesa y con ello una plaza beneficiosa en Champions League.

Los de Mourinho no han mostrado el desempeño esperado pues han tenido una temporada bastante irregular que les valió este lugar en la Premier, lo cual ha dejado descontentos a muchos, sobre todo con el millonario gasto en jugadores que hasta el momento no han dado la talla en Old Trafford.

Las duras críticas se han suscitado especialmente tras la derrota de los “red devils” contra West Brom, equipo colero en la tabla de la Premier League y que está a un paso del descenso. El descontento recayó sobre Mourinho y otros nombres como el de Paul Pogba, costosa adquisición de 120 millones de euros y que aún no ha demostrado ser determinante.

Por su parte, Bournemouth se encuentra a mitad de la tabla tras mostrar una temporada bastante irregular que les ha impedido escalar mejores posiciones. Su mayor aspiración, de mantener el ritmo que ha venido demostrando es coger cupos hacia Europa League.

Esta es la segunda temporada que Bournemouth juega la Premier League y en las últimas tres fechas ha obtenido una derrota y dos empates, por lo que su objetivo es seguir sumando de local, pero para ello tendrán a un Manchester United que no desea ser superada en el segundo puesto de la tabla.