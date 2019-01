Borussia Dortmund vs Hannover 96 EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Bundesliga vía FOX Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Signal-Iduna Park no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Borussia Dortmund vs Hannover 96 por la décimo novena fecha de la Bundesliga, el cual tendrá lugar este sábado 26 de enero a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El líder de la primera división alemana Borussia Dortmund enfrenta a un Hannover necesitado de puntos para salir de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Este sábado continúa la Bundesliga con el líder Borussia Dortmund luchando por mantener su ventaja en la tabla de posiciones sobre el multicampeón Bayern Múnich seis puntos por debajo de los aurinegros en la tabla de posiciones. Y se enfrentará contra un Hannover en zona de descenso que, sobre el papel, no debería ser rival los dirigidos por Lucien Favre.

Las diferencias entre Borussia Dortmund y Hannover 96 son abismales. Los aurinegros solo han perdido un partido en la Bundesliga, mientras que los rojos han ganado dos de los 18 que se disputaron hasta ahora.

Sin embargo, el entrenador Lucien Favre aseguró que no se tomarán el partido a la ligera y que pondrá lo mejor de su plantilla para este compromiso. Es decir, saldrá copn Burki, Vitssel y Reus desde el arranque y con Paco Alcacer, el goleador del equipo viniendo desde el banco de los suplentes.

En el enfrentamiento directo entre Borussia Dortmund vs. Hannover, los rojos no festejan contra los aurinegros desde el 2017 cuando les ganaron por la *Bundeslig*a.

Borussia Dortmund vs. Hannover 96: probables formaciones

Borussia Dortmund: Bürki; Schmelzer, Weigl, Diallo, Piszczek; Delaney, Witsel, Guerreiro, Sancho, Reus; Götze.

Hannover 96: Esser; Akpoguma, Anton, Felipe; Sorg, Schwegler, Walace, Albornoz, Müller; Jonathas, Weydandt.