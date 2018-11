Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO - horarios, canales, streaming de final Copa Libertadores en la Bombonera

Aquí podrás VER el clásico Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO y EN DIRECTO por la final de ida de la Copa Libertadores 2018, desde el estadio Alberto J. Armando, más conocido a nivel mundial como la Bombonera#. El partido se jugará este sábado 10 de noviembre a las 5 pm (hora argentina), 3 pm (hora peruana) y 9 pm (hora española) y la transmisión del compromiso estará a cargo del canal Fox Sports. También puedes seguir las incidencias de este superclásico que definirá al nuevo campeón del torneo de clubes más importante de Sudamérica en diferentes plataformas de Streaming que te ofrecerán ver el encuentro EN VIVO de forma gratuita, segura y, sobre todo, legal.

¿Y si no puedes ver por TV el Boca Juniors vs. River Plate? No te preocupes, solo necesitarás conectarte a tu celular y entrar a Peru.com para que puedas seguir el clásico minuto a minuto y ver ONLINE todos los detalles del antes, durante y después del que ha sido denominado como el clásico del mundo por la gran final de la Copa Libertadores.

El partido Boca Juniors vs. River Plate será apenas la primera batalla entre ambos elencos por conquistar el trono de mejor equipo del continente. La segunda y definitiva final se disputará todavía el 24 de noviembre en el estadio Monumental de Núñez, también en Buenos Aires. Los dos equipos han demostrado tener los argumentos suficientes para llegar a la final y el pronóstico es reservado debido al nivel parejo que muestran los dos planteles.

Para llega a esta gran final que será observada al detalle por millones de personas en el mundo entero, Boca Juniors dejó en el camino al poderoso Palmeiras de Brasil, al que venció 2-0 en la Bombonera y le empató 2-2 en Sao Paulo en un partido que estuvo repleto de emociones.

“Nos jugamos la final, no es un partido más del campeonato: es la última instancia para ganar la Libertadores. Coincide que es River pero no tiene nada que ver con los partidos anteriores. Vamos a trabajar de acá al sábado de la mejor manera para preparar el partido y ganarlo”, declaró el entrenador boquense, Guillermo Barros Schelotto, ante la prensa.

Boca Juniors pasó a la gran final de la Copa Libertadores tras dejar en el camino al Palmeiras de Brasil | EFE

Boca Juniors cuenta con grandes jugadores como Darío Benedetto, Carlos Tevez, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Fernando Gago y Pablo Pérez, quienes son los hombres de mayor experiencia de la plantilla ‘bostera’.

La representación xeneize va por la séptima Copa Libertadores de su historia, y su motivación principal es conseguirla nada más y nada menos que superando a su rival de toda la vida.

Esperanza millonaria

River Plate, por su parte, jugará su segunda final de Copa Libertadores en tres años y la motivación es grande al interior del plantel ‘millonario’ por la gran chance de ganar el trofeo por cuarta vez ante su rival de patio.

La ‘banda’ logró su pase a la final del torneo tras vencer en un dramático partido por 2-1 a Gremio de Porto Alegre en Brasil, en un compromiso que tuvo final polémico debido a que el segundo tanto argentino llegó por medio de un penal sancionado por el árbitro tras consultar el VAR.

River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo – que no estará en la Bombonera por suspensión -, tiene un plantel rico en jerarquía entre los que destacan los nombres de Franco Armani, Javier Pinola, Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Jonathan Maidana y Santos Borré, entre otros.

River Plate accedió a la final de la Copa Libertadores luego de vencer 2-1 a Gremio en Brasil | EFE

El árbitro de este superclásico de ida por la final de la Copa Libertadores será el chileno Roberto Tobar, de 40 años, quien es internacional desde el año 2011.

Boca Juniors vs River Plate – horarios

Argentina : 5 pm

: 5 pm Brasil : 5 pm

: 5 pm Chile : 5 pm

: 5 pm Colombia : 3 pm

: 3 pm Ecuador : 3 pm

: 3 pm España : 9 pm

: 9 pm Estados Unidos : 4 pm en Miami y Nueva York

: 4 pm en Miami y Nueva York México : 3 pm

: 3 pm Perú : 3 pm

: 3 pm Venezuela: 4 pm

Boca Juniors vs River Plate – el canal

El canal Fox Sports será el encargado de transmitir el antes, durante y después de la final entre Boca Juniors vs River Plate.

El dato

El partido Boca Juniors vs River Plate se jugará solo con hinchada local y sin público visitante en las graderías.