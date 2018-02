Boca Juniors rompe relaciones con Alianza Lima y toma medida drástica

Alianza Lima enfrentará el próximo miércoles 28 de febrero a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio nacional, pero existe un problema dirigencial que provocó medidas drásticas, por parte del club argentino.

Boca Juniors no está contento con el precio de las entradas impuesto por Alianza Lima y exigió una rebaja, cosa que sucedió, pero no dejó satisfecho a los dirigentes xeneizes, por lo que decidieron que no vendrán a Lima.

“Decidimos que ningún dirigente de Boca Juniors va a viajar. No aceptamos que no nos den populares, que nos den solamente 1700 plateas. Primero a 130 dólares, haciendo como ‘un favor’ el 25% de descuento a 95 dólares. Me parece que es malo. He hablado con el presidente de la Conmebol. No está reglamentado y nos está faltando eso reglamentar los valores de las entradas en las distintas fases, este es el primer partido y nosotros no podemos permitir que el hincha de Boca pague 95 dólares”, expresó Daniel Angelici, presiente de Boca Juniors.

Alianza Lima vs Boca Juniors se jugará el próximo miércoles 28 de febrero a las 18:30 horas de Perú en el estadio Nacional por la primera fecha del grupo 8 de la Copa Libertadores.