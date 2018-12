Boca Juniors: Tevez felicitó a River Plate por ganar la Copa Libertadores

El dolor de la derrota aun reciente para los hinchas y jugadores de Boca Juniors sigue aun latente tras caer en la final de la Copa Libertadores ante River Plate. Uno de los más afectados ha sido Carlos Tévez, quien finalmente consiguió desahogarse por la caída y tuvo el gesto de saludar al ‘Millonario’ por triunfar en la competencia sudamericana.

“Es muy difícil hablarle a la gente después de perder una final. Estamos con bronca, odio, y pensar que pierdes una final con River no es algo de todos los días. A la gente de Boca Juniors, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras”, señaló Carlos Tévez para Radio La Red.

En sus primeros días de vacaciones, Carlos Tévez evitó la polémica y reconoció los méritos de River Plate para quedarse con la copa Libertadores: “Seguramente estarán esperando que diga cualquier cosa o que me excuse. Pero no. Hay que felicitar a River, a su cuerpo técnico, a los jugadores. Nos ganaron dentro de la cancha. Solo felicitar. Dejo las cosas como son. Nos ganaron bien dentro de la cancha un partido y un campeonato”.

Por último, Carlos Tévez (que dio a entender que continuará en Boca Juniors) fijó su próximo objetivo: “Yo ahora quiero entrenar, más que nunca para ganar la Libertadores 2019, quiero estar cien por ciento metido, no me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo. Vamos a demostrar que podemos ganar la copa, ese pensamiento tenemos los jugadores”.