Barcelona ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado para la temporada 2022-23 y la directiva todavía no cerró las contrataciones, puesto que tiene a Bernardo Silva como nuevo objetivo. El volante portugués del Manchester City ya había sido relacionado con los ‘Azulgranas’ hace algunas semanas y el interés desde España va en aumento.

Este miércoles, el futbolista de 28 años fue consultado acerca de su futuro y no cerró la posibilidad de cambiar de camiseta. “Siempre he dicho que estoy feliz aquí, pero no tengo idea de lo que va a pasar. Veremos, sinceramente. Mi relación con el club es muy honesta”, explicó el exjugador del AS Monaco a ESPN.

“He sido abierto con ellos y saben lo que quiero. Si me quedo, estoy muy feliz y siempre respetaré a esta institución y daré lo mejor de mí. Si no, es fútbol y ya veremos qué pasa”, agregó Bernardo, quien ha iniciado su sexta temporada en las filas de los ‘Ciudadanos’.

De la misma forma, Silva aseguró que la escuadra inglesa no pondrá trabas en caso quiera marcharse, aunque siempre está la prioridad de un pago equitativo. “El City es un club grande y no quieren jugadores que no estén contentos en el plantel. Siempre nos dicen a todos que si no somos felices, nos podemos ir”, manifestó el mediocampista.

“Por supuesto, están en el negocio del fútbol y quieren la cantidad justa de dinero por dejarnos ir (se especula entre 50 y 60 millones de euros), pero personalmente hay una relación muy respetuosa con esta entidad deportiva. Siempre han sido honestos conmigo y yo siempre he sido honesto con ellos”, resaltó.

Finalmente, Bernardo Silva indicó que se llevará los mejores recuerdo de Inglaterra, si llega el momento de partir. “Siempre respetaré mi relación con Manchester City, con los fans, con los empleados, con mis compañeros de equipo, así que pase lo que pase, seguro que sucederá de una manera muy respetuosa”, concluyó.