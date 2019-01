Bayern Múnich vs. Stuttgart EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Bundesliga vía FOX Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich vs Stuttgart por la décimo novena fecha de la Bundesliga, la misma que se realizará este domingo 27 de enero a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Tras ver el triunfo del líder, Bayern Múnich está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título ante un peligroso Stuttgart que marcha en zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

Borussia Dortmund no se cansa de meterle presión al actual campeón de la Bundesliga con triunfos jornada tras jornada, y por ello es que Bayern Múnich está obligado a sumar de a tres ante un rival que, sobre el papel, no debería darle mayores problemas. Pero con Stuttgart no se sabe.

Los albirrojos vienen de sumar un punto de los últimos 15 que disputaron, pero tiene en la memoria que la última vez que visitaron el Allianz Arena, el 12 de mayo del 2018, se fueron goleando al poderoso Bayern Múnich y esperan repetir la historia, sobre todo para salir de la incómoda posición en la que se encuentran.

En Bayern Munich, James Rodríguez no será de la partida a pesar de los elogios del entrenador Niko Kovac. Su lugar será ocupado por Leon Goretzka. “(James) es un gran tipo y un futbolista superior. Pero se aplica a todos los que juegan en el fin de semana, basado en lo que ofrecen en el entrenamiento. Trabaja tanto como otros. Nuestra decisión de jugar a Leon en la posición 10 la semana pasada resultó ser la correcta”, señaló el entrenador croata.

Bayern Múnich no tiene margen de error en la Bundesliga si no quiere cortar su racha de títulos en el fútbol alemán. Pero no puede subestimar la posición en la que se encuentra Stuttgart, un león herido que puede darle un golpe fatal al campeón.

Bayern Múnich vs. Stuttgart: posibles alineaciones

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martínez, Thiago, Müller, Goretzka, Coman; Lewandowski

Stuttgart: Zieler; Beck, Baumgartl, Kempf, Insúa; Ascacibar, Esswein, Gentner, Aogo, Zuber; Gomez