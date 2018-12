Bayern Múnich vs FC Núremberg EN VIVO VER AQUÍ por la Bundesliga vía FOX Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Arena no dejes de ver el minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich vs FC Núremberg por la décimo cuarta jornada de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 8 de diciembre a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que será transmitido por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

En medio de los rumores que ponen a Niko Kovac en la cuerda floja, el cuadro bávaro va en busca de tres puntos importantes en su intento por remontar los nueve puntos de ventaja que le ha sacado el líder Borussia Dortmund. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Bundesliga.

El triunfo de la fecha anterior ante Werder Bremen, ha despertado a un Bayern Munich que sintió el golpe en la Bundesliga tras perder, hace dos jornadas, el clásico ante Dortmund. Tras ese partido, llegó el empate 3-3 contra Fortuna Düsseldorf y la diferencia con el líder se amplió a nueve puntos. Hay crisis en el multicampeón alemán.

Y este sábado Bayern Munich recibirá la visita de Nurnberg, un rival sobre el papel inferior y que llega con el cartel de ser el peor visitante de la Bundesliga al sumar dos empates y cuatro derrotas en los seis partidos disputados fuera de casa. Aún así, el entrenador Michael Köllner se esperanza en dar el golpe de la fecha y aprovechar la inestabilidad del cuadro muniqués para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Pero la tarea para Nurnberg es bastante difícil, pues no le gana a Bayern Munich desde el 2 de julio del 2007. Sí, hace 11 años. Y lo que es peor, en los últimos seis partidos (cinco triunfos de Bayern Munich), el cuadro que esta fecha visitará el Allianz Arena solo ha podido anotar un gol. Con todos esos datos, está claro quién es el favorito.

Bayern Munich vs Nurnberg | probables alineaciones

Bayern Munich: Neuer; Rafinha, Süle, Boateng, Alaba; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Ribery; Lewandowski.

Nurnberg: Bredlow; Bauer, Margreiter, Mühl, Leibold; Petrak, Erras, Rhein, Kubo; Misidjan, Ishak.