Bayern Munich vs Hoffenheim EN VIVO ONLINE con James Rodríguez por la Bundesliga

Bayern Munich vs Hoffenheim se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en partido de la vigésima fecha de la Bundesliga alemana este sábado 27 de enero partir de las 09:30 horas (hora peruana – 14:30 GMT). El encuentro se jugará en el estadio Allianz Arena.

alineaciones – bayern munich vs Hoffenheim

Bayern Munich: Por confirmar.

Hoffenheim: Por confirmar.

El Bayer Munich recibe el sábado al Hoffenheim que ha mostrado en las últimas jornadas una tendencia a la baja y corre el riesgo de perder el contacto con las casillas que dan la clasificación a los puestos europeos.

Con el Bayern Munich como líder intratable, la distancia frente al segundo es de 16 puntos, la tensión se concentra por la pelea entre los equipos que lo siguen por meterse a la Liga de Campeones o a la Liga Europa.

Actualmente, el Bayer Leverkusen -que recibe al domingo al Maguncia – es segundo pero está empatado a puntos con el Schalke, el RB Leipzig y el Borussia Mönchengladbach mientras que el Borussia Dortmund está apenas uno por debajo, lo mismo que el Eintracht Fráncfort, de momento fuera de las casillas europeas por diferencia de goles.

El Hoffenheim, lo mismo que el Hannover y el Augsburgo, tiene tres puntos menos que el Dortmund y el Eintracht con lo que una derrota el sábado podría dejarle el sueño de Europa demasiado lejos.

En el partido de la primera ronda de la Bundesliga se impuso el Hoffenheim pero desde entonces hay muchas cosas que han cambiado en el Bayern que, desde el regreso de Jupp Heynckes al banquillo, entró en una racha que parece imparable.

La jornada la abre el viernes el duelo entre el Eintracht y el Gladbach, que puede ayudará a clarificar la parte alta de la tabla.

El Schalke, tercer clasificado, visitará al Stuttgart que actualmente está cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

El Dortmund, que se enfrenta el sábado al Friburgo, no ha logrado todavía su primera victoria desde que terminó la pausa de invierno y llega necesitado de puntos para mantenerse en la lucha por la acceder a la Liga de Campeones.

El siguiente es el programa completo de la jornada con horario peruano (+5 horas GMT):

Viernes 26 enero

14:30 Eintracht Fráncfort vs Borussia Moenchengladbach

Sábado 27 enero

09:30 Bayern Múnich vs Hoffenheim

09:30 Borussia Dortmund vs Friburgo

09:30 Colonia vs Augsburgo

09:30 RB Leipzig vs Hamburgo

09:30 Stuttgart vs Schalke 04

12:30 Werder Bremen vs Hertha Berlín

Domingo 28 enero

09:30 Bayer Leverkusen vs Maguncia

12:00 Hannover 96 vs Wolfsburgo