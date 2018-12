Bayern Múnich vs Hannover 96 EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Bundesliga vía FOX Sports 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del AWD-Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el Bayern Múnich vs Borussia Dortmund por la décimo quinta fecha de la Bundesliga, el cual se llevará a cabo este sábado 15 de diciembre a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El Bayern está en fase ascendente. El objetivo a corto plazo es desplazar al Gladbach del segundo lugar y a mediano plazo emprender la cacería del Dortmund.

El entrenador del Bayern, Niko Kovac, tras haber pasado por una crisis difícil, parece haber encontrado la fórmula para que su equipo se aproxima a su mejor versión, lo que tendrá que refrendar el sábado ante el penúltimo clasificado.

Una de las medidas tomadas por Kovac ha sido acabar con las rotaciones aunque es posible que el sábado, tras el duro partido de la Liga de Campeones contra el Ajax, haya algunos cambios.

El Gladbach tiene el sábado un partido difícil a domicilio ante el Hoffenheim -que está en la lucha por los puestos que dan la clasificación a las competiciones europeas.

Bayern Múnich vs Hannover 96 | Alineaciones

Bayern Múnich: por confirmar

Hannover 96 por confirmar