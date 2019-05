Bayern Múnich venció 3-1 a Hannover 96 en la fecha 32 y se mantiene líder de la Bundesliga

Bayern Múnich sigue imparable en su camino al título liguero de la Bundesliga y lo dejó por sentado cuando venció por 3-1 al Hannover 96 por la fecha 32, la cual se llevó a cabo en el Allianz Arena. Tras la victoria, los bávaros suman 74 puntos, mientras que los ‘Rojos’ se hunden en el último lugar de la tabla con tan solo 18 unidades.

Con 74 puntos, el Bayern se destaca provisionalmente con 5 puntos más que el segundo, el Borussia Dortmund, que visita en el último partido del día al Werder Bremen, noveno de la tabla.

El Dortmund recibe así una dosis extra de presión.

Después de este sábado, al Bayern le quedarán dos partidos hasta el final del campeonato, el próximo fin de semana en Leipzig ante el tercer clasificado, y el sábado 18 en Múnich frente al Eintracht Fráncfort, cuarto. Serán contra adversarios de la zona alta, que están en la zona Champions, pero los hombres de Niko Kovac dependen de sí mismos para ser campeones un año más.

En su victoria de este sábado, el polaco Robert Lewandowski abrió el marcador en el minuto 27, rematando de cabeza en el área pequeña un balón colgado por Joshua Kimmich.

El segundo gol del Bayern fue obra de Leon Goretzka, con un tiro desde fuera del área en el minuto 40.

El brasileño Jonathas acortó para el Hanóver, de penal en el 51, pero luego fue expulsado en el 55, dejando la misión muy complicada para su equipo.

El francés Franck Ribery (84), que abandona el club al final de temporada, aseguró el triunfo de los suyos al recibir en la entrada del área y enviar un tiro cruzado que mató definitivamente el partido.

En los últimos minutos reapareció tras más de cinco meses lesionado el holandés Arjen Robben, que también está en sus últimas semanas como jugador del gigante bávaro.

El Bayern se recupera después de su tropiezo del pasado fin de semana, cuando no había pasado del empate 1-1 en Núremberg, ante otro equipo de las profundidades de la clasificación.

En la tabla de goleadores, Lewandowski aumenta su ventaja como líder, ahora con 22 tantos, cinco más que el serbio Luka Jovic (Eintracht Fráncfort) y que el español Paco Alcácer (Borussia Dortmund).

El Hanóver queda prácticamente descendido, ya que está a seis puntos del Stuttgart, decimosexto y que ocupa puesto de repechaje por la permanencia, cuando a los dos equipos les quedan por jugar dos encuentros (6 puntos en juego).

El Stuttgart también perdió este sábado, en su caso por 3-1 en el campo del Hertha de Berlín (10º).

No aprovechó el Núremberg (17º), que perdió 2-0 en Wolfsburgo (6º). También está con pie y medio en segunda división, ya que está en puesto de descenso directo y a 5 puntos del Stuttgart.

En el otro partido del sábado, el Borussia Mönchengladbach (5º) salvó un punto en casa con un 2-2 ante el Hoffenheim (7º), gracias a un gol del suizo de origen croata Josip Drmic en el 84.

El ‘Gladbach’ se pone a dos puntos del Eintracht (4º), último dentro de los puestos de Liga de Campeones y que jugará el domingo en el campo del Bayer Leverkusen (8º).

Bayern Múnich vs. Hannover 96: Posibles Alineaciones

Bayern Múnich: Ulreich; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Thiago, Müller, Martínez; Gnabry, Coman, Lewandowski.

Hannover 96: Esser; Sorg, Anton, Felipe, Ostrzolek; Haraguchi, Schwegler, Maina; Jonathas, Müller, Weydandt.

Bayern Múnich vs. Hannover 96: La Previa

A falta de dos fechas para que culmine la Primera División del fútbol alemán, Bayern Múnich recibe al Hannover en busca de un triunfo que lo acerque a su séptimo título consecutivo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Bundesliga.

Son dos puntos de diferencia que hay entre Bayern Múnich y su más cercano perseguidor Borussia Dortmund, y a falta de dos jornadas no puede darse el lujo de fallar. Menos en casa, donde lleva 11 partidos consecutivos sin perder y en los que en los últimos nueve ganó todo.

Además, el equipo de Niko Kovac lleva cinco partidos sin encajar goles en condición de local.

Sin embargo, el último fin de semana Bayern Múnich desperdició una clara oportunidad de mantener la ventaja al empatar sobre el final en su visita al Nürnberg donde Serge Gnabry apareció para salvar el resultado.

Y esta fecha, los tres puntos parecen asegurados para Bayern Múnich porque Hannover 96 ya está descendido y solo juega por cerrar de forma digna la temporada. En los últimos dos partidos logró un un empate y un triunfo y ahora va por darle una mano al Borussia Dortmund que enfrenta al Werder Bremen.

En el historial de enfrentamientos entre ambos, la ventaja es muy amplia para Bayern Múnich que ha ganado todo desde el 2011, año en que por última vez los Rojos pudieron sumar de a tres ante el cuadro bávaro.

Bayern Múnich vs. Hannover 96: horas y canales en el mundo

Perú 8:30 am. | Fox Sports

México 8:30 am.

Ecuador 8:30 am.

Colombia 8:30 am.

Bolivia 9:30 am.

Paraguay 9:30 am.

Venezuela 9:30 am.

Brasil 10:30 am.

Argentina 10:30 am.

Chile 10:30 am.

Uruguay 10:30 am.

España 3:30 pm.