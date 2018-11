Bayern Munich vs Friburgo EN VIVO ONLINE por la Bundesliga vía FOX Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich vs Friburgo por la fecha 10 de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 3 de noviembre a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como también lo podrás disfrutar en diversas alternativas de servicios de streaming.

La décima jornada del la Primera División del fútbol alemán trae, además del Borussia Dortmund-Wolfsburgo, el encuentro entre Bayern Munich vs Friburgo, dos choques que representan una disputa por el liderato. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo de la Bundesliga.

La ventaja del Borussia Dortmund sobre el Bayern Munich es de dos puntos con lo que un tropiezo en Wolfsburgo y una victoria de los bávaros llevaría a un relevo en la parte más alta de la clasificación.

Bayern Munich vs Friburgo | probables alineaciones

Bayern Munich: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba, Javi Martinez, Thomas Müller, Leon Goretzka, James Rodríguez, Serge Gnabry y Robert Lewandowski.

Friburgo: Alexander Schwolow, Pascal Stenzel, Manuel Gulde, Dominique Heintz, Christian Günter, Janik Haberer, Robin Koch, Nicolas Höfler, Mike Frantz, Luca Waldschmidt y Lucas Höler.

Bayern Munich vs Friburgo | La Previa

Los dos partidos se jugarán a la misma hora justo una semana antes del primer enfrentamiento directo de esta temporada entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund.

En lo que a los resultados se refiere, el Bayern Munich ha vuelto a encontrar el rumbo después de la crisis que atravesó tras cuatro partidos sin ganar. El juego, sin embargo, deja todavía mucho que desear y el equipo parece lejos de mostrar la soberanía de temporadas anteriores.

Para el sábado, además, se verá afectado por la baja de Thiago Alcántara, un hombre clave en el esquema del entrenador Niko Kovac y que, además, era el jugador del Bayern Munich que había mostrado mejor forma en los últimos partidos.