Bayern Múnich vs Fortuna Düsseldorf EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por la Telekpm Cup

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Merkur-Spiel-Arena no dejes de ver ninguna de las incidencias del partido entre Bayern Múnich vs Fortuna Düsseldorf por la Telekom Cup, la cual tendrá lugar este domingo 13 de enero a las 7.00 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por diversos servicios vía transmisión streaming, así como en canales de TV alemanes.

La décima edición de la Telekom Cup tendrá a Bayern Munich, Fortuna Dusseldorf, y Borussia Dortmund como clubes participantes. Los bávaros son los actuales bicampeones de este torneo relámpago. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al nuevo campeón de la Telekom Cup.

Bayern Múnich, actual bicampeón de la Telekom Cup, llega a este torneo relámpago con el regreso de James Rodríguez, recuperado de la lesión a los ligamentos a la rodilla que sufrió el año pasado, y la incorporación del Alphonso Davies, exjugador de Vancouver Whitecaps de la MLS y que llega para reforzar el ataque muniqués.

La Telekom Cup es el último torneo de preparación en el invierno europeo previo al inicio de la Bundesliga, que actualmente lidera Borussia Dortmund con seis puntos de ventaja sobre Bayern Múnich. Los bávaros intentarán, en esta segunda etapa de la temporada 2018-19, remontar la ventaja del cuadro amarillo. Y este choque será una verdadera prueba para Nico Kovac.

La otra semifinal de la Telekom Cup la jugarán Hertha Berlin vs. Borussia Monchengladbach. El ganador de este partido chocará contra el clasificado del Bayern Munich vs. Fortuna Dusseldorf.

La Telekom Cup es un torneo que se disputa en un solo día con cuatro equipos emparejados en dos semifinales. Se juegan 45 minutos (en caso haya empate se va directo a la tanda de penales) y el ganador pasa a la final, que se disputa el mismo día por la noche. Bayern Múnich ha participado en las nueve ediciones, siendo campeón en cuatro de ellas.

Bayern Múnich vs Fortuna | Alineaciones

Bayern Múnich: por confirmar

Fortuna Düsseldorf: por confirmar