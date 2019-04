Bayern Múnich vs. Fortuna Düsseldorf EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 29 de la Bundesliga vía FOX Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Merkur Spiel-Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Fortuna Düsseldorf vs Bayern Múnich por la vigésimo novena fecha de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este domingo 14 de abril a las 8.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Fox Sports transmite este partido en Sudamérica, México, parte de Centroamérica y Estados Unidos. En Francia vía beIN Sports. En España por #Vamos. En Italia y Alemania por Sky Sports. En Reino Unido vía ESPN. Streaming HD por Bayern.tv y Bet365.

Bayern Múnich tiene la obligación de vencer en casa del Fortuna Düsseldorf para mantenerse como líder absoluto de la Bundesliga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Bayern Múnich vs. Fortuna Düsseldorf – alineaciones probables

Bayern Múnich: M. Neuer, M. Hummels, D. Alaba, N. Süle, J. Kimmich, Javi Martínez, Thiago Alcantara, S. Gnabry, K. Coman, T. Müller, R. Lewandowski.

Fortuna Düsseldorf: M. Rensing, A. Bodzek, M. Kamiński, N. Giebelmann, A. Hoffmann, O. Fink, M. Zimmermann, K. Stöger, D. Lukebakio, R. Hennings, B. Raman.

Bayern Múnich vs. Fortuna Düsseldorf – La previa

El cuadro bávaro estrena el liderato, que recuperó con una contundente goleada por 5-0 ante el Borussia Dortmund, visitando al Fortuna Düsseldorf, uno de los equipos que le dio problemas en la primera ronda de la Bundesliga.

El Fortuna, en su visita a Múnich a donde llegó como colista, le sacó al Bayern un increíble empate a tres goles, después de haber estado 3-1 por debajo en el marcador.

Desde entonces, el equipo dirigido por el veterano Friedhel Funke ha venido escalando posiciones y ya no tiene nada que ver con la lucha contra el descenso. Su campaña en la segunda parte del torneo ha sido digna de los equipos de la parte alta de la tabla.

Bayern Múnich tampoco es el mismo del primer partido cuando atravesaba una crisis aunque hay momentos en los que parece sufrir una especie de recaída, como el duelo de hace una semana ante el Friburgo, en el que no pasó de un empate a un gol, o el difícil 5-4 logrado ante el Heidenheim en cuartos de final de la Copa de Alemania.

Tras el desempeño mostrado ante el Dortmund, es de esperar en el Bayern que el entrenador Niko Kovac salgo al campo con la misma alineación titular, lo que implicaría dejar en el banquillo al colombiano James Rodríguez, a menos que algún jugador presente problemas físicos.

Sin embargo, Kovac ha sido siempre favorable a las rotaciones aunque ya no las practique de forma tan extrema como en la primera parte de la temporada cuando terminó siendo duramente criticado por ello.

Bayern Múnich vs. Fortuna Düsseldorf – Horarios del partido

07:30 horas en México

08:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

09:30 horas en Venezuela, Bolivia

10:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

14:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

16:30 horas en Catar y Arabia Saudita

21:30 horas en China

22:30 horas en Japón y Corea del Sur