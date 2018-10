Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach EN VIVO por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Arena no te pierdas el minuto a minuto del encuentro entre Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach por la fecha 7 de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 6 de octubre a las 11.30 am (hora peruana), encuentro que será transmitido por la señal de FOX Sports.

El Bayern juega este sábado un difícil partido ante el Borussia Mönchengladbach al que llega en medio de una minicrisis, tras tres partidos sin ganar, y entre críticas al entrenador Niko Kovac por el abuso de las rotaciones, que han causado el descontento de varios jugadores, entre ellos James Rodríguez.

Kovac prácticamente no ha repetido equipo. Las rotaciones son normales en el Bayern pero en esta parte de la temporada no suelen ser llevadas al extremo que las ha llevado el entrenador croata.

Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach | Alineaciones

Bayern Múnich: por confirmar

Borussia Mönchengladbach: por confirmar

Bayern Múnich vs Borussia Mönchengladbach | La Previa

Mientras los resultados se dieron, cuatro victorias seguidas en las cuatro primeras jornadas además de ganar la supercopa alemana e imponerse al Benfica en la Liga de Campeones, nadie dijo nada.

Luego llegaron el empate contra el Augsburgo y la derrota ante el Hertha en la Bundesliga y el empate ante el Ajax en la Liga de jugadores y empezó, por un lado, la búsqueda de explicaciones. Además, las voces de los jugadores que sentían que no tenían suficiente protagonismo han empezado a trascender el vestuario.

James solo ha sido titular en tres partidos, contra el Schalke y contra el Hertha en la Bundesliga y contra el Benfica en la Liga de Campeones. Sin embargo, en el único partido que no ha tenido minutos ha sido en el empate ante el Augsburgo.

Al comienzo de la temporada, Kovac había considerado que el colombiano había llegado fuera de forma de sus vacaciones. Sin embargo, en el primer partido de la Liga de Campeones, contra el Benfica, salió de titular e hizo el centro para el segundo gol de la victoria por 0-2 marcado por Renato Sanches.

En la jornada anterior a ese partido en la Bundesliga había entrado en el minuto 42 ante el Bayer Leverkusen y marcó el tercer gol del Bayern en la victoria por 1-3. En la jornada posterior al partido contra el Benfica volvió a ser titular contra el Schalke y marcó de nuevo.

En el siguiente partido, el empate ante el Augsburgo, James no jugó. En la derrota ante el Hertha, por 2-0, volvió a ser titular pero fue sustituido en el 72 y contra el Ajax empezó el partido en el banquillo.

Las idas y venidas, sobre todo después de un buen partido contra el Schalke, pueden generar cierto desconcierto en el colombiano. Pero si se mira la totalidad del equipo se advierte que sólo hay dos jugadores que han empezado todos los compromisos como titulares: el meta Manuel Neuer y el lateral derecho Joshua Kimmich.

La intención de Kovac no era sólo dosificar la plantilla sino darle minutos al mayor número de jugadores posibles para que todos se sintieran importantes.

Eso ha causado descontento entre muchos que ya antes se sentían importantes, como es el caso de James si se dan como ciertas las informaciones de la prensa alemana Mats Hummels o Arjen Robben, aunque el holandés se ha mostrado bastante discreto a la hora de quejarse.

Otro problema que ha generado la rotación es que muchos jugadores no han terminado de entrar en ritmo de competición.

En todo caso, para James el problema de las rotaciones es especialmente sensible debido a la superpoblación que tiene el Bayern en el centro del campo, pese a la marcha de Arturo Vidal y Sebastian Rudy.

En su posición natural, la media punta, James tiene que repartirse los minutos con Thomas Müller, Thiago Alcantara y ahora Renato Sanches. Si juega más retrasado, como lo estuvo haciendo bajo Heynckes, tiene a Javi Martínez y Leon Goretzjka de competidores, además de que Thiago y Renato también pueden retrasar su posición.

Corentin Tolisso, que también entraría normalmente el reparto de minutos, está lesionado.

La otra posibilidad es la de jugar como extremo, para lo cual tienen que salir o Franck Riebry o Robben.

Kovac, tras el empate contra el Ajax, dijo que era consciente de que había llegado para él la hora de la verdad.

El presidente del Bayern, Uli Hoeness, hizo una especie de advertencia velada al decir que a la larga será el entrenador el que tenga que poner la cara por las rotaciones.

En ese sentido, es posible que la alineación de mañana sea reveladora en cuanto a cuales son los jugadores por los que apuesta Kovac, aunque sin duda seguirá diciendo que los necesita a todos.

Si James, con una ataque de ira en el vestuario del que dan cuente algunos periódicos alemanes, ganó puntos ante el entrenador es algo de lo que puede dudarse.