Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen EN VIVO ONLINE VER AQUÍ por Bundesliga vía Fox Sports 2

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del BayArena no te pierdas ninguna de las incidencias del partido entre Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich por la vigésima jornada de la Bundesliga, la cual se llevará a cabo este sábado 2 de febrero a las 9.30 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de FOX Sports 2, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

Bayern Munich visitará a Bayer Leverkusen con el firme propósito de quedarse con los tres puntos para acercarse a Borussia Dortmund. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el BayArena.

Con 42 unidades, Bayern Munich está en el segundo lugar, a 6 del líder de la Bundesliga. El elenco muniqués buscará su octava victoria consecutiva antes de enfocarse en el duelo por la Copa Alemana ante Hertha Berlin.

El récord del peruano Claudio Pizarro (con 194 goles en la Bundesliga que lo convierten en el máximo goleador extranjero de la liga alemana) podría correr peligro. Robert Lewandowski, con 192, está a dos anotaciones de igualar la cifra. ¿Sera el Bayer Leverkusen la nueva víctima del polaco?

“Nos espera una verdadera lucha. El Bayer Leverkusen es un equipo muy bueno. Será complicado. Tenemos un fantástico equipo con fantásticos jugadores que utilizaré hasta que termine la temporada. Tenemos que seguir jugando con la cabeza fría”, indicó en conferencia de prensa, el entrenador de Bayern Munich, Niko Kovac.

Bayer Leverkusen es noveno, con 27 unidades, pero tiene como costumbre brillar ante los clubes poderosos. Será otra oportunidad para exhibir al joven Kai Havertz, que a sus 19 años parece postularse a líder del fútbol alemán en la próxima década.

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: probables alineaciones

Bayer Leverkusen: Lucas Hradecky, Sven Bender, Jonathan Tah, Lars Bender, Mitchell Weiser, Kai Havertz, Charles Aranguiz, Julian Brandt, Karim Bellarabi, Kevin Vollan y Leon Bailey.

Bayern Munich: Sven Ulreich, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels, David Alaba, Thiago, Javi Martinez, Thomas Müller, Leon Goretzka, Kingsley Coman y Robert Lewandowski.

Bayern Munich vs. Bayer Leverkusen: horarios en el mundo

Ecuador – 9:30 a.m.

Perú – 9:30 a.m.

Colombia – 9:30 a.m.

México – 8:30 a.m.

Bolivia – 10:30 a.m.

Chile – 11:30 a.m.

Argentina – 11:30 a.m.

Uruguay – 11:30 a.m.

Paraguay – 11:30 a.m.

España – 3:30 p.m.