Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen EN VIVO por la Bundesliga

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Allianz Arena no te pierdas el minuto a minuto del partido entre Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen por la tercera fecha de la Bundesliga, la cual se estará realizando este sábado 15 de setiembre a las 8.30 am (hora peruana), cotejo que se estará transmitiendo por la señal de FOX Sports 2.

El Bayern recibe el sábado a un Bayer Leverkusen que se encuentra al borde de la crisis tras haber perdido sus dos primeros partidos de la Bundesliga, lo que ya ha suscitado discusiones sobre el futuro del entrenador Heiko Herrlich.

El duelo con el Bayern que ha ganado sus dos primeros compromisos y ya es líder le llega al equipo de las aspirinas en un mal momento.

Sin embargo, también hay quienes defienden la idea de que ante el Bayern el equipo puede jugar con cierta serenidad ya que, ante el claro favoritismo de los bávaros, tiene poco que perder y mucho que ganar.

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen | Alineaciones

Bayern Múnich: por confirmar

Bayer Leverkusen: por confirmar

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen | La Previa

El nuevo entrenador del Bayern, Niko Kovak, ha mostrado en las dos primeras jornadas ser partidario de las rotaciones puntuales para, según ha dicho varias veces, darle minutos al mayor número de jugadores posibles y dosificar fuerzas de cara al resto de la temporada.

Hasta ahora, el colombiano James Rodríguez no ha estado en la formación titular, aunque ha tenido minutos, y no se puede predecir si el sábado será su debut en la alineación inicial con el nuevo entrenador.

También el sábado el Wolfsburgo recibirá al Hertha en un partido que enfrenta a los dos equipos que, además del Bayern, han ganado sus dos primeros compromisos.

El Bayern es líder por mejor diferencia de goles por lo que el duelo entre el Wolfsburgo y el Hertha puede clasificarse como duelo de perseguidores.

Sobre el papel, sin embargo, el equipo que a largo plazo es favorito para convertirse en perseguidor del Bayern es el Borussia Dortmund, que actualmente es cuarto y tiene dos puntos menos que el trío de puntas, tras no pasar de un empate a cero goles en la última jornada ante el Hannover 96.