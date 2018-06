Bayern Munich pone este precio a Robert Lewandowski: atención Real Madrid

Bayern Munich le ha puesto un altísimo precio a su delantero estrella, el polaco Robert Lewandowski, y no atenderá a ningún club a menos que desee negociar sobre la base de esa cifra, en claro mensaje al Real Madrid.

Sin hacer más rodeos, Bayern Munich tasó a Robert Lewandowski en 200 millones de euros, según publicó este miércoles el diario Sport Bild de Alemania, recordando que el Real Madrid, desde hace varias temporadas, está interesado en el goleador polaco.

Pero el club alemán ya avisó que no se sentará a negociar por Lewandowski si no se inicia con esa cifra. Es más, el gigante bávaro no quiere ni que se molesten en llamar si no aceptan el precio. Así de drásticos y tajantes.

Veremos si el Real Madrid está dispuesto a pagar el capricho del Bayern o voltea la mirada y mira a otros objetivos.