Bayern Múnich: ¿James Rodríguez podría volver al Real Madrid?

No cabe duda que a James Rodríguez le sentó muy bien migrar a la Bundesliga y vestir la camiseta del Bayern Múnich donde se ha vuelto un elemento fundamental en el once que dirige Jupp Heynckes. Sin embargo, cabe la pregunta de si el colombiano podría regresar al Real Madrid ante la escases de resultados que vienen pasando.

En la última jornada del torneo alemán, Bayern venció por 2-0 a Mainz 05 con uno de los tantos anotados por el colombiano. Se dice mucho que el Real Madrid está pensando en traerlo de vuelta una vez finalizada la presente temporada, pero ¿es esto factible?

Como se sabe, ambos clubes concretaron la cesión de Rodríguez hasta junio de 2019, una vez finalizadas estas dos temporadas, el club de Múnich podría ejercer, si así lo desea, una opción de compra por 42 millones de euros, pero lo que no se ha detallado en el contrato es que Real Madrid pudiera ejercer una especie de “rescate” al final de la temporada, como que el Bayern no puede adelantar ningún tipo de compra.

Vale recordar que el contrato de James Rodríguez con el Real Madrid se prolonga hasta el 2020, y mientras en el conjunto blanco no contó con el apoyo de Zinedine Zidane a pesar de sus 11 goles y 13 pases directos, en el Bayern Múnich lleva 4 tantos anotados con 7 asistencias en 21 partidos que le han valido también el amor de la hinchada.

Sin embargo, sobre su destino, James Rodríguez expresó a El Chiringuito de Jugones: “Por ahora sólo pienso en el Bayern, del futuro nadie sabe lo que va a pasar. Depende exclusivamente de mí si me voy o me quedo. No sé si me echan de menos en el Madrid, el trabajo que pude hacer lo hice bien y de todo corazón, siempre con muchas ganas. Todos vieron que cuando pude hacer las cosas pude marcar la diferencia. Con la afición del Real Madrid había mucho feeling y creo que me querían, quiero muchísimo a esa afición porque ellos, como yo, siempre quieren ganar”.