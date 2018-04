Barcelona vs Valencia EN VIVO ONLINE por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Camp Nou, no te pierdas el minuto a minuto del partido entre los conjuntos de Barcelona vs Valencia, por la fecha 32 de LaLiga Santander, la cual tendrá lugar este sábado 14 de abril a las 9.15 am (hora peruana), y que será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Barcelona vs Valencia | Posibles Alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Coutinho, Iniesta, Messi, Dembélé y Luis Suárez.

Valencia: Neto, Vezo, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Kondogbia, Pareja, Guedes, Rodrigo y Zaza.

Barcelona vs Valencia | La Previa

Tras su inesperada eliminación europea a manos del Roma, el Barcelona se aferra a la Liga como consuelo y recibe este sábado al Valencia, en busca de una nueva victoria que le acerque a un título que tiene ya prácticamente en el bolsillo, contra un rival inmerso en una racha favorable de juego y resultados con ocho victorias y un empate en los últimos 9 partidos.

A falta de siete jornadas para el final, y con once puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, solo un descalabro impediría que la Liga no acabara en las vitrinas del club catalán.

Sin embargo, también parecía imposible que el Barça pudiera quedar eliminado en los cuartos de final de la Liga de Campeones después del 4-1 que logró de renta en la ida. Y, en el Olímpico de Roma, encajó un sonrojante 3-0 del conjunto italiano que inexplicablemente le dejó fuera de Europa.

Con el barcelonismo todavía en estado de ‘shock’, llega el Valencia al Camp Nou. El torneo de la regularidad, donde los azulgranas siguen invictos, parece otro cantar, pero no será fácil que el equipo anime, con su juego, a una parroquia que acudirá a la cita sumida repentinamente en la depresión.

Recuperar el buen juego perdido en la Ciudad Eterna, y lograr un resultado contundente contra el equipo ‘che’ que despeje todas las dudas es el objetivo del equipo de Ernesto Valverde, que no podrá contar para este encuentro con los lesionados Lucas Digne e Ivan Rakitic.

En cuanto a los cambios en el once, el centrocampista Philippe Coutinho, ausente en Roma al no poder jugar con el Barça la ‘Champions’, y el delantero Ousmane Dembélé, suplente en el Olímpico, parecen seguros en el once titular, donde el técnico del conjunto azulgrana probablemente recupere el 4-3-3.

El Valencia viaja inmerso en una racha favorable de juego y resultados con ocho victorias y un empate en los últimos nueve partidos, que le han permitido sumar veinticinco de los últimos veintisiete puntos en juego.

Además, el equipo de Marcelino García Toral tiene la mente puesta en alcanzar la segunda posición en la Liga, pero también consciente de que enfrente tendrá un equipo que, además de no conocer la derrota, llega herido tras su última eliminación en la Liga de Campeones.

Ser subcampeón supondría para el Valencia refrendar una magnífica campaña y reforzaría la recuperación del crédito perdido en las últimas temporadas, aunque, de momento, el equipo podría refrendar matemáticamente su clasificación para la primera competición continental, su gran objetivo de esta campaña.

La victoria ante el Espanyol fue la quinta consecutiva del Valencia, que de hecho no pierde desde que el Barcelona le ganara en casa en Mestalla (0-2) en la Copa del Rey el 8 de febrero. Antes, el equipo había perdido en la ida de la eliminatoria en el Camp Nou por 1-0.

En aquel encuentro el sólido entramado defensivo que planteó el técnico asturiano le permitió salir vivo con la idea de intentar dar la sorpresa una semana después, pero ahora deberá ser más atrevido si quiere buscar la victoria pues no tiene el colchón de la vuelta.

Para el choque se mantendrá de baja por lesión el francés Francis Coquelin y por decisión técnica no estarán Martín Montoya, Nacho Vidal y Ferran Torres, y vuelve a la convocatoria el colombiano Jeison Murillo.

Una de las incógnitas es si Marcelino ha decidido empezar a rotar en la portería y si tras jugar *Jaume Doménech ante el Leganés y Neto en la pasada jornada ante el Espanyol el castellonense vuelve a estar bajo los palos. Lo que sí que parece claro es que como en los últimos choques como visitante Rubén Vezo hará de lateral derecho.