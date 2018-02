Barcelona vs Universidad Católica EN VIVO y EN DIRECTO por el Campeonato ecuatoriano

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido Barcelona vs Universidad Católica por la fecha 1 del Campeonato de Ecuador este viernes 16 de febrero desde las 07:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se disputará en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo y será televisado por Teleamazonas (para todo Ecuador con excepción de Guayaquil).

Barcelona vs Universidad Católica – Alineaciones

Barcelona: Por confirmar.

Universidad Católica: Por confirmar.

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo

Hora: 07:30 p.m. (hora peruana).

Canal de transmisión: Teleamazonas (para todo Ecuador con excepción de Guayaquil).

Barcelona vs Universidad Católica – Previa

Arranca este viernes el fútbol de la primera división de Ecuador con el partido entre Barcelona y Universidad Católica.

Después de que un juez anulara el contrato de difusión alcanzado entre la empresa uruguaya GolTV y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), todo hacía indicar que no el duelo no sería televisado; sin embargo, no será así.

Ante el problema legal descrito, los equipos llegaron a diferentes acuerdos con algunos canales de transmisión. Uno de ellos es Teleamazonas, que anunció esta mañana que transmitirá el juego para todo el territorio ecuatoriano con excepción de Guayaquil.

Sobre GolTV y la Federación

La justicia considera que debe convocarse un nuevo concurso por los derechos de televisión y, si bien existe un acuerdo entre la GolTV, propietaria de los derechos, y el canal local CNT, por el momento se desconoce si será firmado y ejecutado.

Los directivos de la FEF y de los clubes aseveran que el contrato de GolTV con la CNT cumple con todas las exigencias de ley y que esperan que entre en vigencia.

Sin embargo, hasta este miércoles la CNT indicaba que “no firmará ningún contrato hasta que se resuelvan los temas legales pendientes”.

Todo surgió por una denuncia particular que acusaba a la FEF de “falta de claridad” en el concurso y de “atentar contra los intereses de Ecuador” por haber sido entregados los derechos a una firma extranjera.

La resolución judicial no impide, sin embargo, el desarrollo deportivo del campeonato ecuatoriano, que comenzará mañana con el enfrentamiento entre barcelonistas y católicos.