Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 25 de LaLiga Santander vía DIRECT TV

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan no dejes pasar ninguna de las incidencias del partido entre el Sevilla vs FC Barcelona por la vigésimo quinta fecha de LaLiga Santander, el mismo que tendrá lugar este sábado 23 de febrero a las 10.15 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

FC Barcelona buscará dar otro paso hacia un título más de la liga española cuando visite a Sevilla antes de un nuevo clásico ante el Real Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Con 54 puntos, FC Barcelona se mantiene al frente de la clasificación con una diferencia de siete sobre su más cercano perseguidor, Atlético de Madrid. Los azulgranas vienen de empatar sin goles en la ida de octavos de final de la Champions League contra Lyon en Francia.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Tomas Vaclik, Jesús Navas, Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Sergi Gómez, Quincy Promes, Pablo Sarabia, Éver Banega, Franco Vázquez, Wissam Ben Yedder y André Silva.

Barcelona: Mar-André ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Lionel Messi, Carlos Aleñá y Philippe Coutinho.

Barcelona vs. Sevilla: La previa

En el horizonte (el miércoles para ser más precisos) FC Barcelona se medirá con Real Madrid, por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Pero antes, el cuadro ‘Culé’ debe pensar en Sevilla, que llegará motivado por su clasificación a octavos de final de la Europa League.

“El Sevilla en su campo es temible, es uno de los desplazamientos más complicados que nos quedan. El precedente que tenemos de esta temporada es una derrota”, indicó el entrenador de FC Barcelona, Ernesto Valverde, en conferencia de prensa, en referencia a la derrota (2-0) en cuartos de final de la Copa del Rey.

Barcelona seguirá sin contar con los lesionados Jasper Cillessen, Arthur Melo y Rafinha Alcántara. Para este compromiso, el delantero Luis Suárez podría descansar, pensando en lo que viene para el elenco catalán.

Sevilla urge de la victoria luego de dos derrotas a manos de Celta de Vigo y Villarreal, y un empate frente a Eibar en sus tres recientes presentaciones ligueras. Los sevillanos marchan en la cuarta posición con 37 unidades.

Barcelona vs. Sevilla: horarios del partido

Ecuador – 10:15 a.m.

Perú – 10:15 a.m.

Colombia – 10:15 a.m.

México – 9:15 a.m.

Bolivia – 11:15 a.m.

Chile – 12:15 p.m.

Argentina – 12:15 p.m.

Uruguay – 12:15 p.m.

Paraguay – 12:15 p.m.

España – 4:15 p.m.