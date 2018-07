Partido Barcelona vs Roma EN VIVO por la International Champions Cup

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio AT&T de Texas, Estados Unidos, no dejes de ver el minuto entre el FC Barcelona vs la AS Roma por la International Champions Cup, la cual se llevará a cabo este martes 31 de julio a las 9.05 pm (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de DIRECT TV Sports.

Sin duda, la gran atracción del partido será el brasileño Malcom, quien se puso la camiseta del Barcelona, aunque unas horas antes había tenido un acuerdo de palabra con la Roma, según la dirigencia del club italiano.

El joven jugador de 21 años, quien llegó al cuadro catalán, procedente del Burdeos, dijo que quiere evitar el morbo y se dedicará a hacer su trabajo en el campo: “He llegado al equipo de mis sueños y lo único que deseo es jugar mi mejor fútbol y aprender junto a la gran figura de Lionel Messi”.

Barcelona no cuenta con Andre Gomes y Denis Suárez, ambos por lesión, y tampoco con Lucas Digne. Los 3 regresaron a España, aunque el francés lo hizo para finiquitar su traspaso al Everton inglés.

Aleix Vidal, Yerry Mina, junto con Marlon, Rafinha y Paco Alcácer también deberían definir su situación con el club catalán en los próximos días.

Ernesto Valverde, DT blaugrana, aún no podrá contar con Lionel Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes recién se reportarán en la Ciudad Deportiva del Barcelona.

Barcelona inició la International Champions Cup con una victoria en tanda de penales ante Tottenham, tras quedar 2-2 en tiempo reglamentario, mientras que la AS Roma cayó ante el propio club inglés por 4-1.

Barcelona vs Roma | Alineaciones probables

Barcelona: Jasper Cillessen; Nelson Semedo, Marlon, Clement Lenglet, Juan Miranda; Carles Pérez, Ricard Puig, Sergi Roberto, Rafinha; Arthur y Munir.

Entrenador: Ernesto Valverde.

Roma: Antonio Mirante; Juan Jesús, Luca Pellegrini, Davide Santon, Kostas Manolas; Bryan Cristante, Maxime Ganalons, Javier Pastore; Patrik Schick, Cengiz Ünder y Diego Perotti.

Entrenador: Eusebio Di Francesco

Hora: 21:00 hora local (02:00 gmt del miércoles)

Estadio: AT&T Stadium. Arlington (Texas)