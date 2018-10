Barcelona vs Real Madrid EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por LaLiga Santander

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO EN DIRECTOONLINE disputan el clásico de España por la fecha 10 de LaLiga Santander en el estadio Camp Nou. El compromiso se juega este domingo 28 de octubre, a las 10:15 am (hora peruana), con transmisión para el Perú y toda América Latina de DirecTV Sports. El canal beIN LaLiga pasará el partido en todo el territorio español.

Además, en peru.com podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto del Barcelona vs Real Madrid, y luego del partido tendrás a disposición todas las fotos, declaraciones, polémicas, color y reacciones de los protagonistas del partido que paralizará al mundo entero.

Después de mucho tiempo, en esta nueva edición del clásico Barcelona vs Real Madrid no estarán Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. El primero salió lesionado en la pasada victoria catalana por 4-2 ante Sevilla y estará fuera de las canchas por espacio de un mes, mientras se recupera de una fractura en su brazo derecho.

El segundo, goleador histórico de los merengues, salió del club a inicios de temporada y ahora es uno de los artilleros de la Juventus de Italia.

Pero eso no importa, pues tanto Barcelona como Real Madrid cuentan con plantillas de lujo y los futbolistas disponibles para el duelo están en la capacidad de hacer un gran partido y conseguir un buen resultado para sus escuadras.

Barcelon*a, de *Ernesto Valverde, llega al clásico como líder de LaLiga con 18 unidades, mientras que Real Madrid tiene 14 puntos y en su último encuentro perdió 1-2 contra Levante en el mismísimo Santiago Bernabéu. Los merengues no ganan en liga hace cuatro partidos y la continuidad del entrenador Julen Lopetegui dependerá del resultado que obtenga en su visita al Camp Nou.

“Un clásico es un clásico. En el último del curso pasado ya éramos campeones y se jugó con una gran intensidad. Siempre son así, se tiene muchas ganas. Es un clásico y se vive al máximo”, indicó Luis Suárez, delantero del Barcelona.

Por el lado del Real Madrid, el zaguero Álvaro Odriozola indicó que “en el clásico la clave es ser un equipo. Si damos todo lo que tenemos cada uno la calidad individual va a salir. Llevo toda la vida viendo los clásicos por televisión y estar en uno de ellos va a ser fantástico”.

El árbitro del clásico Barcelona vs Real Madrid será el colegiado murciano José María Sánchez Martínez.

Barcelona vs Real Madrid en vivo – horarios

Argentina: 12:15 pm

Brasil: 12:15 pm

Colombia: 10:15 am

Chile: 12:15 pm

España: 5:15 pm

Estados Unidos: 11:15 am en Miami y Nueva York

Perú: 10:15 am

Venezuela: 11:15 am

Barcelona vs Real Madrid en vivo – canales

En Perú y el resto de Latinoamérica: DirecTV Sports

En España: beIN LaLiga