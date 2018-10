Barcelona vs Real Madrid: dónde, a qué hora y cómo ver el clásico de LaLiga Santander en el Camp Nou

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga Santander en el estadio Camp Nou. Sin el lesionado Lionel Messi, el cuadro blaugrana recibe este domingo 28 de octubre a su clásico rival – ya sin Cristiano Ronaldo – en el partido más atractivo de la décima jornada del campeonato de fútbol español. El juego comenzará a las 10:15 am (hora peruana) y será transmitido EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. En España, el canal beIN LaLiga llevará el partido a todos los hogares.

Si bien Barcelona y Real Madrid llegan al clásico español con presentes diferentes, este será un partido de descarte en el que están muchas cosas en juego. Los blaugranas disputarán la opción de seguir como líderes de LaLiga aún sin tener a Lionel Messi, mientras que los merengues, que llevan varias fechas sin ganar en el torneo local, saben que vencer en el Camp Nou les permitirá recuperar la confianza para afrontar con mayor tranquilidad los próximos retos tanto en Liga, Champions League como Copa del Rey.

Barcelona llega al partido como líder en la clasificación con 18 puntos, gracias a su última victoria por 4-2 ante el Sevilla. Sin embargo, ese partido dejó un sabor agridulce pues el equipo de Ernesto Valverde sufrió la baja por lesión de Lionel Messi, quien sufrió una fractura en el radio de su brazo derecho.

Real Madrid, séptimo en la tabla con 14 unidades, perdió como local 1-2 ante el Levante y la continuidad del entrenador Julen Lopetegui dependerá del resultado que obtenga en su visita a la casa del Barcelona.

A mitad de semana, ambos equipos salieron airosos en sus partidos por la tercera jornada de la Champions League. Mientras que Barcelona se impuso con comodidad por 2-0 ante Inter de Milán, el Real Madrid sufrió más de la cuenta para derrotar en casa 2-1 al checo Viktoria Plzen.

“Estamos con objetivos ilusionantes por delante y con muchas ganas de que lleguen grandes citas como los Clásicos, que son partidos muy bonitos. Es importante llegar con confianza y sabiendo lo que te juegas”, declaró Lucas Vázquez, jugador de Real Madrid.

Por su parte, Rafinha, volante del Barcelona, dijo que este partido “será sumamente complicado porque si bien Real Madrid no llega en su mejor momento, no deja de ser un rival peligroso que cuenta con jugadores de mucha categoría que están dispuestos a ganar”.

Barcelona vs Real Madrid en vivo – horarios

Argentina: 12:15 pm

Brasil: 12:15 pm

Colombia: 10:15 am

Chile: 12:15 pm

España: 5:15 pm

Estados Unidos: 11:15 am en Miami y Nueva York

Perú: 10:15 am

Venezuela: 11:15 am

Barcelona vs Real Madrid en vivo – canales

En Perú y el resto de Latinoamérica: DirecTV Sports

En España: beIN LaLiga

Barcelona vs Real Madrid en vivo- el camp Nou