Barcelona vs Real Madrid: se confirmó la fecha y hora del clásico por LaLiga Santander

El clásico español entre Barcelona y Real Madrid de la décima jornada de LaLiga Santander se jugará el domingo 28 de octubre a las 10.15 am, según los horarios confirmados este viernes por LaLiga.

La jornada se abrirá el viernes 26 con el partido Valladolid vs Espanyol, a las 4 pm, y se reanudará el sábado 27, a las 6 am, con el Girona vs Rayo Vallecano. Athletic y Valencia se enfrentarán a las 9.15 am y Atlético Madrid y Real Sociedad lo harán a la 1.45 pm.

El domingo 28 a las 6 am se disputará el Getafe vs Betis y la jornada acabará con el Sevilla vs Huesca a las 4.45 pm.

Cabe resaltar que el partido entre Barcelona y Real Madrid perderá un poco de emoción por la partida de Cristiano Ronaldo a la Serie A, con quien guardaba un espectacular competencia con el argentino Lionel Messi.