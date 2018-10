Ernesto Valverde: "Antes de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ya existía el clásico"

Ante las ausencias de Cristiano Ronaldo, ahora en las filas de la Juventus, y el lesionado Lionel Messi, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que un clásico (ante Real Madrid) sin estas dos estrellas no pierde interés.

En la rueda de prensa previa al clásico que se disputará este domingo en el Camp Nou, el preparador no se fía del Real Madrid que, en su opinión, “cuando está más herido, más peligroso es”.

“Antes de Cristiano y de Messi ya existía el clásico. Ya había grandes jugadores, había cochinillos volando, había tensión. El clásico es siempre el clásico”, subrayó.

Sí que reconoció Valverde que jugar sin Messi“se hace diferente” porque su equipo tiene “mecanismos interiorizados que hay que cambiar”, si bien destacó que sus jugadores “están mentalizados” para jugar sin el argentino.

Afirmó Valverde que la alineación ya la tiene decidida, aunque prefirió no dar pistas sobre si repetirá el mismo once con el que esta semana derrotó al Inter de Milán (2-0).

“Sí tengo decidido el once, pero no lo voy a anticipar. Rafinha hizo un buen partido pero el de mañana es otro encuentro diferente. No tengo por costumbre anticipar el once. Ya veremos mañana”, apuntó.