Barcelona vs PSV EN VIVO por la Champions League

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Camp Nou de la ciudad condal no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el FC Barcelona vs PSV Eindhoven por la primera jornada del Grupo B de la Champions League, la cual se estará llevando a cabo este martes 18 de setiembre a las 11.55 am (hora peruana), el cotejo será transmitido por la señal de ESPN.

El FC Barcelona debuta mañana en el Camp Nou en la Liga de Campeones en un horario poco convencional ante un PSV Eindhoven que llega como campeón de la Liga neerlandesa y con el exazulgrana Mark van Bommel como nuevo técnico.

La eliminación abrupta en la Liga de Campeones el año pasado del Barça, ante un Roma que parecía un rival accesible en cuartos de final, he llevado al club azulgrana a marcarse el título de esta temporada como redención para enterrar la insatisfacción que generó su salida del torneo, por tercer año consecutivo en la misma ronda.

El nuevo capitán azulgrana, Lionel Messi, marcó el destino de su equipo en Europa al inicio del curso, al asegurar que este año “toca la Champions” en una entrevista a ‘Catalunya Ràdio’ , por llevar tres años sin ganarla y, sobre todo, por la eliminación del año pasado ante el Roma, tras perder en la vuelta (3-0), después de haber logrado una cómoda ventaja en la ida del Camp Nou por 4-1.

Barcelona vs PSV Eindhoven | Posibles Alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

PSV Eindhoven: Jeroen Zoet; Denzel Dumfries, Daniel Schwaab, Nick Viergever, Angeliño; Pablo Rosario, Jorrit Hendrix o Erick Gutiérrez, Gastón Pereiro; Steven Bergwijn, Luuk de Jong e Hirving Lozano.

Barcelona vs PSV Eindhoven | La Previa

El sorteo de este curso no ha sido nada benévolo con los azulgrana, al quedar enclavado en un cuarteto que será todo un desafío para los de Ernesto Valverve, ya que a diferencia de otros años, la clasificación para octavos en primera posición ni se plantea como un objetivo fácil, al que también aspirarán además del PSV, el Inter y Tottenham.

El Barça viene de alcanzar el liderato en solitario en la Liga tras sumar su cuarta victoria consecutiva, tras el 1-2 en Anoeta, y beneficiarse del tropiezo del Real Madrid contra el Athletic Club (1-1).

A pesar de este logro, el juego de los barcelonistas no está recibiendo muchos elogios, más allá de destacar la actuación del meta Marc ter Stegen, cuyas paradas en el último partido, fueron decisivas para el triunfo del Barça, y el carácter goleador del francés Ousmane Dembélé.

Para esta nueva edición de la Champions, el Barcelona ya podrá alinear al brasileño Philippe Coutinho, fichado el año pasado en el mercado de invierno, pero que no pudo jugar con los azulgrana por haberlo hecho ya con el Liverpool.

En este primer partido de la Liga de Campeones se espera que el preparador azulgrana, Ernesto Valverde, tire del once de gala, y mantenga aún en letargo al cuarteto de fichajes (Malcom, Vidal, Lenglet y Arthur).

El PSV Eindhoven regresa a la Champions League después de haber estado ausente la pasada temporada y con ganas de dar la sorpresa en el Camp Nou. Los holandeses llegan en momento dulce, ya que cuentan sus primeros cinco partidos por victorias en la Eredivisie holandesa y la lideran de forma contundente, con una cuenta goleadora de 21 tantos a favor y tres en contra.

Está por ver cómo se adaptarán ante un conjunto del calibre del FC Barcelona, pues la mayoría de los equipos a los que se ha enfrentado en su competición nacional son modestos y ocupan puestos medios o bajos en la tabla.

El poderío atacante del PSV Eindhoven se debe al delantero holandés Steven Bergwijn, al mexicano Hirving Lozano y al uruguayo Gastón Pereiro, con cuatro goles cada uno en lo que va de temporada.

El pasado sábado, le endosaron un 7-0 al ADO La Haya en un partido que supuso el debut de uno de los fichajes de la temporada, el mexicano Erick Gutiérrez.

En apenas 20 minutos, el centrocampista tuvo tiempo para dar una asistencia a su compatriota Lozano y marcar un tanto, gracias a un zurdazo desde fuera del área que se coló por la escuadra.

El PSV no parece haber notado la salida de Phillip Cocu del banquillo, que tras ganar tres Eredivisie, dos Supercopas y una Copa en cinco temporadas, firmó por el Fenerbahçe turco. Su puesto lo ha ocupado otro exbarcelonista, Mark van Bommel, cuya estilo hasta el momento ha presumido de un marcado carácter ofensivo, variando entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1.

El míster tendrá que decidir si para el Camp Nou mantiene a Jorrit Hendrix, que ha salido de titular en los cinco partidos que lleva de temporada, o saca a Gutiérrez en el once inicial.

La pareja Lozano-Gutiérrez puede ser una de las claves ofensivas del PSV Eindhoven. Ambos se conocen desde que eran canteranos en el mexicano Pachuca, donde mostraron una excelente compenetración.

Está por ver si Van Bommel hace rotaciones, pues el calendario ha querido que, tras el partido de Champions League, sus hombres se enfrenten el próximo domingo al Ajax, poniendo en juego su actual liderato de la Eredivisie holandesa.

El PSV Eindhoven se ha enfrentado de tres veces al FC Barcelona en el Camp Nou, con un balance de un empate y dos derrotas.