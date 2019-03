Champions League: Gerard Piqué reacciona tras conocer que Barcelona jugará contra Manchester United

15.03.2019 / 11:01 AM

El FC Barcelona jugará los cuartos de final de la Champions League contra Manchester United, y el central Gerard Piqué publicó un mensaje en sus redes sociales luego de enterarse que visitará Old Trafford, la que fuera su casa en sus primeros años como futbolista profesional.

Gerard Piqué, a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó un mensaje en el que expresa su sentir por el partido contra el Manchester United: “Vuelvo a mi segunda casa”, escribió el central del FC Barcelona.

El zaguero español de 32 años hizo todas las divisiones inferiores en el FC Barcelona, pero su debut como profesional fue en el Manchester United, en octubre de 2004.

Con Manchester United, Gerard Piqué ha ganado una Premier League (2007/08), una Community Shield (2007), una Copa de La Liga (2005/06) y una Champions League (2007/08).

I’m coming back to my second home. @ManUtdhttps://t.co/MTOsM4afvO