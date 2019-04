Champions League: UEFA designa árbitro para primera semifinal entre Barcelona vs Liverpool

La UEFA ya dio a conocer la terna arbitral que se encargará de impartir justicia en el Camp Nou cuando se vean las caras el FC Barcelons vs Liverpool FC por la ida de la semifinal de la Champions League, la que para mucho es una final adelantada. El equipo de réferis estará encabezado por el holandés Björn Kuipers.

El colegiado de Oldenzaal, de 46 años, es uno de los fijos en partidos importantes en el concierto europeo en las últimas temporadas.

De hecho, ha dirigido finales como la de la Champions League2013-14 en la que el Real Madrid ganó por 4-1 al Atlético de Madrid. También arbitró la final de la Europa League de la temporada pasada donde los dirigidos por Diego Simeone vencieron al Olympique de Marsella por 3-0.

Ni el FC Barcelona ni Liverpool FC conocen la derrota con Kuipers, aunque alguno de los resultados, como el 0-0 de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2016-17 ante el Juventus significaron la despedida azulgrana.

La primera vez que le dirigió al equipo español fue en la fase de grupos de la Champions League 2009-10 ante el Dinamo de Kiev, con triunfo por 2-0. Luego, en octavos en el feudo del Stuttgart, el choque se saldó con empate a uno.

En los cuartos de la Champions League2011-12, ante el Milan, el FC Barcelona venció por 3-1 y en la misma ronda de la siguiente campaña igualó a uno con el PSG en el Camp Nou, idéntico resultado que alcanzó en la edición 2015-16 en Roma.

Al Liverpool FC le ha dirigido también cuatro veces. Comenzó con la victoria en el terreno del Debrecen en la Champions League2009-10 (0-1), campaña en la que más tarde, en la Europa League, arbitró la goleada en cuartos sobre el Benfica (4-1).

En la segunda competición europea, en la campaña 2012-13, arbitró el triunfo sobre el Zenit por 3-1; en la Champions league 2012-13 el empate frente al Basilea en Anfield; y en la previa de la edición 2017-18 la victoria en el campo del Hoffenheim (1-2).

En la presente Champions League, incluidas las previas, el holandés ha dirigido, entre otros partidos el Real Madrid vs. Roma, el Nápoles vs. PSG, el Juventus vs. Atlético de Madrid y el Tottenham vs. Manchester City.

Ha arbitrado finales de torneos de selecciones de categorías inferiores, como las del Europeo sub-17 de 2006; la sub-21 de 2009; de la Copa de las Confederaciones 2013, en la que Brasil goleó a España por 3-0; o la del Mundial sub-20 de 2017, el Inglaterra vs. Venezuela (1-0).

Estuvo en la Eurocopa 2012 y 2016, en el Mundial 2014, donde arbitró los encuentros Inglaterra vs. Italia, Suiza vs. Francia y de octavos Colombia vs. Uruguay, y en el último de Rusia 2018, donde fue testigo de la eliminación de España ante Rusia en el Luzhniki y el pase de Inglaterra a semifinales tras ganar a Suecia por 2-0.

Kuipers estará auxiliado en las bandas del Camp Nou por sus compatriotas Mario Diks y Erwin Zeinstra; el encargado del VAR será Danny Makkelie y el auxiliar de este Pol van Boekel, en tanto que el cuarto colegiado será el griego Tasos Sidiropoulos.