Champions League: Luis Suárez no ocultó su emoción tras regresar a Anfield en la previa del Liverpool vs Barcelona

Antes de llegar al FC Barcelona, Luis Suárez vistió la camiseta del Liverpool FC y Anfield fue su casa por unas temporadas. En la víspera de la vuelta de la semifinal por Champions League entre ‘Culés’ y ‘Reds’, el uruguayo no dejó pasar el momento para demostrar su emoción al pisar, nuevamente, el gramado del coloso inglés.

En la antesala, toda la plantilla del FC Barcelona llegó al mítico coloso de Anfield Road para realizar una práctica pensando en la revancha por Champions League. Luis Suárez aprovechó el momento para hacerse una fotografía desde el gramado.

Luis Suárez, con una amplia sonrisa en el rostro, compartió dicha imagen en todas sus redes sociales. El jugador del FC Barcelona expresó, a través de un mensaje, todos los sentimientos que le provoca el Liverpool FC y Anfield.

It’s always nice to return to the place where you received so much love. A place which I’ll always be so thankful too! Ready to do my job and achieve my dreams !!!! #COMEBACK#ANFIELD#THEKOP#YNWApic.twitter.com/fxfc7Ji7yk