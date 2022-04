Un momento complicado para el FC Barcelona. El conjunto azulgrana cayó derrotado ante el Eintracht Frankfurt y, con ello, quedó eliminado de la Europa League. Ante esto, Xavi Hernández se refirió a lo que fue el resultado, las falencias de su equipo y lo que se viene de para sus dirigidos.

En diálogo con ‘Movistar Liga de Campeones’, el estratega de 42 años lamentó los golpes constantes que recibía su equipo y que no les permitía pujar por la remontada. Asimismo, dejó entrever ciertas dudas en el penal que Kostić canjeó para el 1-0 de los alemanes.

“Ha sido insuficiente lo que hemos hecho pese a ir a la épica al final. No hemos sabido jugar de la mejor manera. Se han encontrado con el penalti que no sé...; luego han hecho un golazo en el 0-2 y en el 0-3 también hemos fallado. Y eso nos ha hecho ir a remolque. Lo hemos intentado, pero íbamos mazazo tras mazazo”, comentó Xavi.

“Ha sido una desilusión grande pero es merecido que haya pasado el Eintracht. Nosotros no hemos estado bien y no hemos generado lo que lo teníamos generar. Hemos tenido el control y la posesión, pero no hemos encontrado huecos para hacer daño. Esto es Europa y se paga. Hay que centrarse en LaLiga”, agregó.

Barcelona quedó fuera de la Europa League en cuartos de final. (Foto: EFE)

Respecto a si considera que podría llamarse “fracaso” a este desenlace, Hernández consideró que “no” porque lo intentaron hasta el último minuto. “No, lo hemos intentado. No lo contemplamos así. Os gusta a vosotros esa palabra. Pero nosotros nos lo hemos dejado todo. Si hay fracaso, que haya aprendizaje. Pero el objetivo principal es entrar en Champions”; acotó.

Finalmente, sobre lo que le viene al Barcelona, Xavi fue cauto y dijo que esperará los reportes sobre el estado de Pedri, quien no pudo continuar en el segundo tiempo y fue cambiado por Frankie de Jong. “Quiero recuperar a la gente. Hay que ver cómo está Pedri que eso sí es una mala noticia y ver cómo afrontamos el partido ante el Cádiz”, puntualizó.