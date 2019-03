Barcelona vs. Espanyol EN VIVO ONLINE VER AQUÍ GRATIS por la fecha 29 de LaLiga Santander vía DirecTV Sports

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el gramado del Camp Nou no te pierdas el minuto a minuto del partido entre el FC Barcelona vs RCD Espanyol por la vigésimo novena jornada de LaLiga Santander, el cual se llevará a cabo este viernes 29 de marzo a las 10.15 am (hora peruana), cotejo que se transmitirá por la señal de DIRECT TV Sports, así como en diversos servicios de transmisión vía streaming.

El derbi de este sábado ante el Espanyol en el Camp Nou será el primer escollo para el Barcelona en una semana clave para los azulgranas, que podrían dejar prácticamente sentenciado el título del fútbol español. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga Santander.

Y es que el Barcelona recibe al Espanyol, visita el próximo martes al Villarreal y vuelve a recibir a su más inmediato perseguidor, el Atlético de Madrid, el próximo sábado. De ganar estos tres partidos, los de Ernesto Valverde se consolidarían en el liderato dejando, en el peor de los casos, a doce puntos a su más inmediato perseguidor.

Barcelona vs. Espanyol: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Rakitic, Malcom, Coutinho y Luis Suárez.

Espanyol: Diego López; Rosales, Naldo, Hermoso, Dídac; Granero, Marc Roca, Melendo; Hernán Pérez, Wu Lei y Borja Iglesias.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande

Estadio: Camp Nou

Barcelona vs. Espanyol: La Previa

Por tanto, la semana se antoja fundamental para el devenir del campeonato, aunque Valverde deberá gestionar los esfuerzos de una plantilla que retoma el pulso a LaLiga, después del parón por los compromisos de las selecciones nacionales.

El virus FIFA se ha cobrado dos nuevas víctimas: el delantero Lionel Messi, que abandonó la concentración con Argentina por unas molestias en el pubis, y el portero Jasper Cillessen, que ha vuelto de la selección holandesa con una dolencia en la cadera izquierda. ‘Leo’ ha entrado en la convocatoria, aunque es probable que empiece en el banquillo.

El parón de selecciones ha servido, por lo menos, para recuperar al delantero Luis Suárez, quien sufrió un esguince en el tobillo derecho en el último encuentro liguero ante el Real Betis y que apunta a titular contra el conjunto blanquiazul.

El Espanyol, por su parte, visita el Camp Nou dispuesto a romper su mala dinámica en el feudo azulgrana, donde no gana desde la temporada 2008-09, y sumar un resultado que permite a los blanquiazules firmar un punto de inflexión en LaLiga.

El derbi es muy esperado, tanto por los seguidores pericos como por el vestuario. Sobre el papel, el pulso contra los azulgranas es el más importante del resto del curso y debe servir para confirmar sensaciones y encarrilar el tramo final del campeonato para salir de la zona de nadie en la que está actualmente.

El Espanyol llega a este compromiso tras haber sumado un empate contra el Athletic Club y una derrota frente al Sevilla. Ganar fuera de casa es la gran asignatura pendiente de la temporada para los blanquiazules: sólo han sumado un triunfo fuera y, además, el Barcelona únicamente ha cedido una derrota en el Camp Nou.

Barcelona vs. Espanyol: Horarios del partido en el mundo

México 9:15 am. | Sky HD

Perú 10:15 am. | DirecTV Sports

Ecuador 10:15 am. | DirecTV Sports

Colombia 10:15 am. | DirecTV Sports

Bolivia 11:15 am. | Tigo Sports

Venezuela11:15 am. | DirecTV Sports

Argentina12:15 am. | DirecTV Sports

Chile 12:15 am. | DirecTV Sports

Uruguay 12:15 am. | DirecTV Sports

Brasil 1:15 pm. | Fox Premium

España 4:15 pm. | BeIN Sports, Movistar +