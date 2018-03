Barcelona vs Athletic Club EN VIVO ONLINE por LaLiga Santander

EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Camp Nou no te pierdas ningún instante del partido entre el FC Barcelona vs Athletic Club por la fecha 29 de LaLiga Santander, que tendrá lugar este domingo 18 de marzo a las 8.15 am (hora peruana), el cual será transmitido por la señal de ESPN.

Barcelona vs Athletic Club | Posibles Alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Rakitic, André Gomes, Coutinho, Paco Alcácer, Messi y Dembélé.

Athletic Club: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; San José, Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García y Williams.

Barcelona llega a la fecha 29 del torneo español contra el Athletic Clu con dos bajas de consideración en su once titular: Sergio Busquets, que se lesionó durante el partido por Champions League ante Chelsea. Y Luis Suárez por acumulación de tarjetas amarillas.

Ante esto, el preparador catalán Ernesto Valverde apostará por el volante Carles Aleña proveniente del Barcelona B; sin embargo, también está la opción de Ivan Rakitic; mientras que Paco Alcácer sería la pieza de reemplazo ante la ausencia de Suárez.

Por otro lado, Lionel Messi viene atravesando un gran momento al marcar tres de los cuatro goles que el FC Barcelona le marcó al Chelsea en los octavos de final de la Champions League, así como ya se alza como “pichichi” con 24 tantos; por lo cual será el referente en el ataque contra el Athletic Club.

Mientras que el Athletic Club no está pasando por su mejor momento, ya que se ubica 12 en la tabla de LaLiga con 35 unidades, así como viene de una dura eliminación de la Europa League ante el Olympique de Marsella francés en los octavos de final por un 5-2, resultado que pone en duda la continuidad de su técnico José Ángel Ziganda.