Barcelona: Piqué no está descartado para la semifinal de la Copa del Rey

Gerard Piqué sufrió una fuerte entrada durante el derbi catalán ante Espanyol, lo que le produjo una elongación en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Sin embargo, el defensa se encuentra mejor y será sometido a una última prueba para comprobar si está apto o no para enfrentar al Valencia por la Copa del Rey.

Si bien Barcelona se impuso por un ajustadísimo 1-0 durante la ida, necesita asegurar el score o ampliarlo, el rival es duro y ya lo demostró en el Camp Nou, por lo que es predecible que, jugando en casa, Valencia salga a buscar revertir el marcador.

A pesar de la molestia de Piqué, este ha estado trabajando para llegar al encuentro en Mestalla, pero el comando técnico, primeramente, quiere confirmar que no se produzcan riesgos para que la lesión no incremente, sobre todo, sabiendo que Ernesto Valverde no tiene por costumbre arriesgar a los jugadores sentidos.

Por otro lado, de integrar el once titular ante Valencia, Gerard Piqué lo hará al lado de Samuel Umtiti. Sin embargo, de no formar parte de la convocatoria para la semifinal de la Copa del Rey, lo más probable es que tampoco tenga presencia en el partido de LaLiga ante Getafe; su reemplazo natural sería Yerry Mina, pero también figuran Sergio Busquets y Lucas Digne como alternativas.