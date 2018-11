Barcelona: Liverpool pone la mira en Ousmane Dembélé

El diario inglés The Sun, ha destacado el interés del Liverpool por hacerse con los servicios de Ousmane Dembélé quien en la actualidad milita en el FC Barcelona, equipo en el que sus constantes indisciplinas hacen pensar a la directiva culé de prescindir de los servicios del extremo francés.

De acuerdo al informativo antes mencionado, el Liverpool que dirige Júrgen Klopp estaría preparando una oferta de 85 millones de libras (aproximadamente 100 millones de euros). La información propalada asegura que el técnico alemán ve crucial el fichaje de Dembélé para el próximo mercado de fichajes, así como la convicción de Klopp de ayudar a reflotar la carrera del galo que no la pasa nada bien en el FC Barcelona, cuadro en el que no se ha conseguido adaptarse y no cuenta con los minutos que se esperaba.

Sin embargo, hace dos años cuando se dio el traspaso de Ousmane Dembélé desde el Borussia Dortmund, el Barcelona pagó 105 millones de euros más variables.

Por su parte, el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, ha asegurado que el extremo desea permanecer en el FC Barcelona, pero reconoce que su situación es complicada al no contar con la regularidad deseada. Solo vale recordar que en el último partido de los catalanes ante el Real Betis por LaLiga Santander, el técnico Ernesto Valverde ni siquiera lo consideró en la convocatoria.

De momento, The Sun asegura que el propio Jürgen Klopp buscará convencer a Ousmane Dembélé para aceptar fichar por el Liverpool inglés.