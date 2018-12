Barcelona emite comunicado oficial sobre supuesto acuerdo con Adrien Rabiot

30.12.2018 / 10:43 AM

El Barcelona ha negado que haya cerrado “cualquier tipo” de acuerdo con el centrocampista Adrien Rabiot, jugador del Paris Saint Germain.

Mediante un comunicado, la entidad azulgrana asegura, además, que no ha incumplido ninguna normativa referente al fichaje de jugadores del PSG y que los únicos contactos con Rabiot se llevaron a cabo en el pasado mes de agosto y hace una semana.

“En ambos casos, los contactos se produjeron con los responsables deportivos del PSG para mostrar el interés del FC Barcelona en el jugador Adrien Rabiot”, informa el club catalán.

La entidad azulgrana insiste en que “siempre ha querido trabajar desde la máxima transparencia” tanto con el PSG como con cualquier otro club.

