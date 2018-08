Barcelona dice adiós a Yerry Mina, quien fue fichado por el Everton

La novela de Yerry Mina y el FC Barcelona por fin llegó a su final tras muchos dimes y diretes y el colombiano deja el Camp Nou luego que la dirigencia culé concretara la venta del defensor hacia el Everton inglés de la Premier League. A esta operación se le sumó André Gomes quien va cedido a préstamo.

En su portal web, el FC Barcelona oficializó la salida de Yerry Mina con una imagen del colombiano donde se leía “Gracias y mucha suerte” el cual iba acompañado de las siguientes palabras donde se detalla, entre otras cosas, el monto del traspaso:

“El FC Barcelona y el Everton FC han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Yerry Mina. El conjunto inglés pagará al FC Barcelona 30 millones 250 mil euros más 1,5 M de euros en variables. El Club se reserva el derecho de recompra del jugador”.

Y finaliza con: “El FC Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Yerry Mina por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro”.

Por otro lado, en el mismo portal web se habló de la situación de André Gomes quien se va a préstamo al Everton: “El FC Barcelona y el Everton FC han llegado a un acuerdo por la cesión del jugador André Gomes para la temporada 2018/19. El club inglés pagará al FC Barcelona 2 millones 250 mil euros por el año de cesión y se hará cargo de la ficha del jugador”.

Vale mencionar que por Yerry Mina mostraron interés diversos equipos europeos que van desde el Manchester Unired de José Mourinho como el Olympique de Lyon de la Ligue 1 de Francia; en tanto que por André Gomes lo estuvieron tentando el West Ham de la Premier League y el Valencia de LaLiga Santander.

