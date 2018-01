Barcelona: Arda Turan escribe emotiva carta de despedida

Arda Turán no forma más parte del FC Barcelona tras ser cedido al Istanbul Basaksehir de su país natal, Turquía, dando por finalizado un período vistiendo la camiseta blaugrana. El cierre de una etapa que se tradujo en una emotiva carta que el turco dedicó al elenco culé y a todos SUS hinchas.

En su cuenta oficial de Twitter el jugador expresó:

“Un sueño no se vuelve realidad a través de la magia. Como soñador, sé que requiere coraje, determinación y trabajo duro. Ser jugador de Barcelona fue el sueño más salvaje que tuve. Y siempre estaré orgulloso de mí mismo para que esto sucediera. Pero ahora, es hora de decir adiós. Al menos un rato. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros de equipo que me ayudaron a disfrutar cada momento dentro y fuera del campo. Fue un privilegio jugar con vosotros. A todos los aficionados que alguna vez cantaron mi nombre en el Camp Nou. Me encantó cada minuto luchar por ti. Y al club que hizo realidad no solo mi sueño, sino también el sueño de muchos de los niños turcos. Escondido en algún lugar dentro de ‘La Barba’, todavía hay una sonrisa. Gracias por permitirme volver a mi país para encontrarla. Haré lo que sea necesario para convertirme en el jugador en el que te enamoraste una vez. No importa la distancia entre nosotros. Todos los recuerdos especiales estarán en mi corazón, dándome fuerza y alumbrando mi camino”.

Previo a su partida, y a pesar de no haber tenido minutos en cancha durante su mandato, el entrenador Ernesto Valverde tuvo las siguientes palabras para Arda Turan: “Es un jugador que ha estado aquí, que tiene un gran talento y que lo ha demostrado, tanto en el Barcelona como en el Atlético… Aquí no ha tenido las oportunidades que hubiera querido porque han jugado otros futbolistas”.

Sin embargo, tras su regreso a Turquía, Turan fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto Ataturk quienes, incluso, prendieron bengalas para celebrar su llegada a las filas club asiático.