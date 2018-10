Los 30 candidatos que aspiran a ganar el Balón de Oro

El argentino Lionel Messi, ganador cinco veces del Balón de Oro (2009, 2010, 2011 y 2012 y 2015), integra la lista de 30 candidatos al galardón de 2018, en la que también figura el brasileño Neymar, dos veces tercero, y el croata Luka Modric, uno de los favoritos tras haber sido elegido mejor jugador por la FIFA.

Junto a ellos han integrado la lista el portero esloveno del Atlético Madrid Jan Oblak y el francés del Manchester United Paul Pogba.

Con estas cinco candidaturas, a falta de otras cinco para completar la lista, el Real Madrid refuerza su liderato, con seis nombres.

A Modric se suma al brasileño Marcelo, el español Isco Alarcón, el francés Karim Benzema, el galés Gareth Bale y el belga Thibaut Courtois, además del portugués Cristiano Ronaldo, ganador de cinco ediciones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) que abandonó el equipo por la Juventus al final de la pasada temporada.

Le siguen, con tres representantes en la lista provisional el Atlético de Madrid, ya que además de Oblak están el francés Antoine Griezmann y el uruguayo Diego Godín; el Liverpool, que junto a Mané tiene a los brasileños Firmino y Alisson Becker; y el PSG, que añade a Neymar a la lista en la que también están el uruguayo Edinson Cavani y el francés Kylian Mbappé.

Messi es el primer barcelonista de la lista y el segundo argentino, junto a Sergio Agüero, mientras que con Pogba la Francia campeona del mundo ya cuenta con cuatro candidatos.

Con Neymar Brasil tiene, por su parte cuatro, ya que contaba con Marcelo Firmino y al nuevo portero del Liverpool Alisson Becker.

